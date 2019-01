Carmena se rompió el tobillo mientras gestaba su acuerdo con Errejón

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se rompió el tobillo mientras llevaba una bandeja de empanadillas para cenar con Íñigo Errejón en su casa. Lo había llamado porque quería hablar de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. "A Íñigo le aprecio muchísimo y me parece muy inteligente. No le conozco mucho pero quedamos porque le dije: Íñigo, vamos a hablar porque me interesa mucho saber cómo ves tu lo de la Comunidad. A nosotros desde el Ayuntamiento nos interesa hacer algo común".

Confirma de esta manara que fue ella la que llevó la iniciativa de una alianza que ha roto en dos a Podemos. Íñigo Errejón se une a la marca electoral de Manuela Carmena para intentar presidir la Comunidad de Madrid. Una decisión que ha provocado una profunda división que ha llevado a Errejón ha abandonar su escaño por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

Carmena ha explicado que no va aceptar a nadie impuesto, en referencia a Julio Rodríguez. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quería que Rodríguez fuese el número dos de la alcaldesa en las próximas elecciones de mayo. Carmena afirma que podía oír sugerencias, pero sin imposiciones. "En principio, no he pensado en él", ha dicho.

Carmena se rompió el tobillo el día 22 de diciembre y fue ese mismo día, según ha revelado en una entrevista en Onda Cero. "Os va a dar un poco de risa, pero yo llevaba la bandeja con las empanadillas y para que no se me cayeran se me torció el pie y desgraciadamente llevaba una bota muy rígida y el dichoso tobillo se rompió, pero fue ese día y hasta ese momento nunca habíamos hablado de nada", ha confesado la alcaldesa.