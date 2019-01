Odriozola: "Es un punto de inflexión para conseguir la fuerza necesaria"

El Euskadi Murias quiere seguir creciendo, y está ante una temporada que puede ser crucial para ese crecimiento. Porque después de instalarse en la élite el curso pasado, con victorias inolvidables como en la Vuelta España, esta temporada la afronta con la de la definitiva consolidación de un equipo vasco de nuevo entre los más grandes del pelotón internacional. "Es la temporada en la que ya hemos dado el salto y hemos vuelto a la élite. Euskadi vuelve a la primera línea del pelotón internacional con mucha fuerza. Pero lo que va a suponer la temporada es un punto de inflexión para saber si vamos a poder mantener todo esto en el tiempo", señala Jon Odriozola en loas micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.

El conjunto vasco se presentó en Renteria en una jornada muy especial, en la que incluso sus ciclistas hicieron un clinic con hasta 100 niños para mostrar su deporte y enseñar que el Euskadi Murias volverá a las grandes pruebas del circuito UCI World Tour. Porque repetirán en la Itzulia y en la Vuelta a España, y han sido invitados a pruebas de renombre como el Tour de Oman o la Flecha Valonna, síntoma de que la organización internacional le tiene muy en cuenta. "Pero queremos seguir, queremos dar el siguiente paso, que es ya ir al Tour de Francia o al Giro de Italia, que son los siguientes objetivos, que están muy cerca, más de lo que se piensan, y realmente si obtenemos el apoyo necesario, van a ser una realidad en muy breve tiempo", añade Odriozola.

Porque cuando se le pregunta por objetivos al manager del Euskadi Murias, Odriozola lo tiene claro: por encima de las victorias, está lograr el sentimiento de pertenencia a este equipo. "Después de lo conseguido el año pasado, me quedaría con una cosas: más allá de los resultados, me quedó con que hemos llegado a la gente, es un referente para cualquier que le gusta el ciclismo, y me gustaroa consolidar eso este año. Si logramos ser el equipo del pueblo, el equipo con el que todos se indentifican, habremos logrado todo lo demás. Sabiendo que debemos seguir peleando con humildad para repetir esos triunfos que parecían imposibles". Para conseguir, la temporada empieza en Mallorca, después se marchan a Valencia y al Tour de Omán. De ahí se vuelven a casa para preparar la Vuelta al País Vasco y el debut en la Flecha Valonna.