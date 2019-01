Vergeles asegura que faltan por cubrir "7 plazas"

El consejero de sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, se ha referido a la situación del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y a su falta de especialistas que denunciaba en días pasado el consistorio placentino.

Según el consejero, se reconoce que en el hospital “faltan especialistas” pero “no tantos de especialidad ni médica, ni quirúrgica como se ha dicho”.

En Plasencia falta por cubrir “siete plazas”, las cuales “cuatro que corresponde al servicio de traumatología, una plaza que corresponde al servicio de oftalmología y una plaza que corresponde al servicio de dermatología” según ha contabilizado Vergeles.

Unas plazas que la Junta tratará de cubrir “cuanto antes” según el consejero, pero que “lo que ocurre es que en todo el país, en todo el sistema nacional de salud hay un déficit de especialistas en este momento”. Un déficit “al cual nos tendremos que ir acostumbrando porque esto va a durar durante varios años”, aunque la Junta de Extremadura intenta cubrirlas “por la parte de consolidación de empleos, oposiciones y los concursos de traslado”.

Vergeles ha recordado que hace unos meses se produjo un concurso de traslado en Castilla y León que afectó “alrededor de veinte especialista de toda la comunidad autónoma” aunque no de igual manera a todas las áreas de salud, ya que en el caso de Plasencia “se encuentra más cercana a esa comunidad autónoma y algunos especialistas provenían de allí”.

Mientras tanto, ha dicho el consejero se está pidiendo un “sobreesfuerzo” al servicio de traumatología donde faltan cuatro plazas, mientras que “el servicio de oftalmología no tiene demasiados problemas” porque la plantilla “está absorbiendo la actividad que en este momento tiene”

En el caso de dermatología se ha apoyado el servicio “con un dermatólogo de fuera del centro que realiza determinadas consultas” sobre todo que son “subsidiarias”, mientras que “la cirugía plástica de Cáceres porque es lo que procede a realizar en su caso y para seguridad de los propios pacientes también”.

Entre los anuncios realizados por Vergeles se encuentra la contratación de “nuevo cardiólogo” varios empleados para el servicio de “radioterapia” así como “farmacia hospitalaria”. Por lo que ha negado que haya “recorte en la sanidad en general en Extremadura y nada de recorte en la sanidad Placentina”.

También se ha referido el consejero al estado de los quirófanos del Virgen del Puerto donde “hay que hacer una revisión de oficio” tras las obras realizadas par poder garantizar su bien funcionamiento y así reducir “la lista de espera quirúrgica” para lo que se necesitará “un esfuerzo ímprobo”.

Sobre inversiones regionales en la ciudad de Plasencia en sanidad el consejero ha reconocido que “nos hay partida con nombre y apellidos” para la remodelación ampliación del Centro de Salud de la Data pero que está prevista “ampliar el gimnasio que se ubicará donde estaba el edificio de zona administrativa” ya que por ejemplo “fisioterapia ambulatoria” ya se ha trasladado y próximamente se ampliará la “zona de consulta en la Data, eso seguro”.

Lo que no recibe una respuesta tan positiva por parte del responsable del SES es la “petición ciudadana de volver a estudiar un centro de salud” el número 4 de Plasencia en el entorno de Valcorchero que “no lo tenemos entre las prioridades, de hecho, no está contemplado, si no me equivoco, en el decreto del mapa sanitario” ya que al consejero le parece suficiente “con la ampliación que se quiera hacer del centro de salud de la Data”.

Retomar un proyecto que se encontraba en una enmienda de los presupuestos autonómicos que fue aprobada “y nosotros hemos decidido transaccionar la enmienda” para que “en esa transacción sean incluidos trescientos mil euros que van a realizar proyectos” pero “no sólo de la no sólo de la zona cuatro de plasencia, sino también Castuera, Orellana la Vieja” y otra serie de centros de salud que “están incluidos en la partida económica que se ha destinado en la transaccional”