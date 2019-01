Aprueban casi 4 millones de euros de subvención para los regantes de Tobarra

El Ministerio de Agricultura ha aprobado una subvención de casi 4 millones de euros para modernizar los regadíos de los agricultores de la Comunidad de Regantes de La Tedera, en Tobarra. Se trata una subvención de hasta 3'2 millones de euros, sin IVA, para renovar la red de riego, automatizar el sistema y para poner en marcha una plata fotovoltaica para el suministro energético de los bombeos.

Presentación del proyecto de renovación de regadíos / Cadena SER

Alejandro Alonso, presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, el organismo que concede la ayuda, ha explicado que el estado cubrirá el 50% del coste total del proyecto, una vez que se saque a licitación y se ejecute. Y que financiarán el 50% restante; dinero que los regantes de La Tedera tendrán que devolver a partir del año 26 desde que se ejecuten las obras, a través de un préstamo sin intereses.

El presidente de los regantes de La Tedera, Guillermo Sánchez Negrillo, se ha mostrado satisfecho por la concesión de esta ayuda, pero ha aclarado que aún no ha sido aceptada por los agricultores de Tobarra. La propuesta tendrá que votarse en una asamblea que se celebrará en febrero. Negrillo ha explicado que esta modernización de los regadíos es uno de los problemas que tienen. Pero apunta que si no reciben una ayuda de la Junta de Comunidades para pagar parte del coste del proyecto que deben asumir (el 50%), no podrán hacer frente a estos casi 2 millones de euros.

El presidente de SEIASA ha explicado que se han aprobado 10 proyectos como este en todo el país. El de Tobarra es el cuarto por financiación y el único de la región. Si se aprueba, será el primero de esta sociedad que financia una planta fotovoltaica, que "permitirá un gran ahorro de los costes energéticos a los agricultores".

El proyecto de modernización de regadíos afecta a casi 2.500 hectáreas de superficie, propiedad de unos 1.200 agricultores, que producen principalmente productos hortofrutícolas. Si aplica el proyecto, el 97% de la zona pasará de riego por aspersión a riego por goteo.