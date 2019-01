Juan Ureta: 'Ese no es el camino'

Juan Ureta, presidente del Propeller Club de Algeciras, punto de encuentro de profesionales de todos los ámbitos vinculados con el sector marítimo en el Puerto de Algeciras para la promoción del sector y el comercio internacional, nos ha dejado hoy su punto de vista sobre una de las cuestiones más comentadas en nuestro entorno y especialmente en lo referente al puerto de Algeciras, y esto es, quién será el elegido para presidir la importante institución portuaria.

"Algeciras, su puerto, está situado estratégicamente en el posiblemente segundo estrecho marítimo con mas trafico de barcos portacontenedores del mundo, después del de Malaca con el Puerto de Singapur, en la misma condición que el nuestro. Ahora en Algeciras, su puerto, el Puerto de Algeciras, afronta el cambio de su máxima autoridad, su presidente.

Todos hemos leído, oído y porque no decirlo, comentado, que si Fulano, suena, no, que es Mengano, o Zutano, y no, ese no es el camino. El Puerto de Algeciras, necesita de una persona que sea conocedor del tema portuario y con experiencia probada, es decir, no es suficiente el curriculum, ni la buena disposición o voluntad, se necesita algo mas, una trayectoria profesional reconocida.

Desgraciadamente, todos lo sabemos que, salvo excepciones, siempre se ha optado por situar en puestos de responsabilidad, y este lo es, a ciudadanos sin relieve y sin éxito importante en su vida profesional, y hablo en general, pero tenemos que reconocer que esa ha sido la norma.

Los partidos políticos, los gobiernos de turno, ya sean autonómicos o nacional, lo que buscan es poner en estos puestos a personas, que no les creen problemas, lo que los americanos denominan "yesman", y por eso unos (los que nombran) y otros (los posibles) están moviendo sus peones para que salgan, Fulano, Mengano o Zutano. Es decir, la estrategia y la táctica se convierten en fines, cuando deberían estar relegadas a su verdadera función de medios.

Y por si esto no fuera poco, normalmente suele ocurrir que las "cualidades" de esos futuribles son los "atributos" que los hacen inapropiados para el cargo, y Algeciras, su Puerto necesita un presidente alejado de esos parámetros.

Es hora de ser ambiciosos y valientes, es la hora de preocuparnos por hacer las cosas bien y no quedar bien con los mismos de siempre.

Tomemos un ejemplo, al presidente de Singapur, no del Puerto, se le exige que haya gestionado una empresa con una capitalización mínima de 200 millones de dólares o que haya sido funcionario del mas alto nivel, con éxitos objetivos y contrastados en su curriculum, porque no copiamos de los mejores e intentamos hacer las cosas bien.

La persona que va a gestionar la primera "industria" de este Estrecho de Gibraltar debe ser un profesional que reúna las condiciones necesarias para ello y no sea este puerto el refugio de los "viejos elefantes" o de los "ineptos yesman", ese no es el camino".