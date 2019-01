"Una película que no promulga la igualdad entre hombres y mujeres se queda atrás"

La película española "Paradise Hill", ópera prima de la bilbaína Alice Waddington, participará en el próximo festival de Sundance que arranca este jueves.

La película participará en la sección Next, dedicada a las obras más osadas que se distinguen por un enfoque innovador y que en recientes ediciones ha incluido descubrimientos como “A Ghost Story”, “A Girl Walks Home Alone At Night” o “Searching”.

"Paradise Hills" cuenta con un reparto encabezado por Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Eiza González, Jeremy Irvine, Arnaud Valois y Milla Jovovich.

El guion es de Nacho Vigalondo y Brian DeLeeuw, la producción corre a cargo de Adrián Guerra y Núria Valls, y la música del compositor Lucas Vidal. La sinopsis describe "Paradise Hills" como una residencia de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto