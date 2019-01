Plataformas de vivienda censuran el veto al decreto de reforma de los alquileres

Las plataformas en defensa de la vivienda lamentan que el Gobierno haya sido incapaz de aprobar el decreto de reforma de los alquileres y que la situación haya vuelto a 2013. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamentan que haya personas que no se puedan acoger a la paralización de un desahucio alegando vulneración social y desde Ciutat per a qui l'habita censuran que no se incluyeran medidas para controlar la escalada de precios del alquiler.

El portavoz de la PAH, Víctor Cornell, afirma que hace dos días había herramientas a las que ahora no se puede recurrir, como la alegar una situación de vulneración social para frenar un desahucio. Cornell se siente engañado, porque considera que la situación es grave y no se han puesto soluciones a nivel político. Sobre la regulación de los precios de los alquileres, cree que se debería incluir en el decreto en la Ley de Vivienda que será debatida en el Congreso.

Desde la plataforma Ciutat per a qui l'habita creen que todo lo que no sea regular el precio de los alquileres es papel mojado. Su portavoz Manel Doménech, afirma que la clave del deceto que finalmente no ha salido adelante era la limitación de los precios. Cree que es la única manera efectiva de acabar con la burbuja, porque las ayudas y subvenciones, dice, sólo sirven para que los propietarios sigan subiendo los precios aprovechando la coyuntura.

Rafael Gil, jefe del servicio de estudios de la sociedad de Tasación TINSA cree que las medidas que estaban contepladas en el decreto no tenían apenas incidencia en el mercado de alquiler. Apuesta por una regulación a nivel nacional e insiste en que el principal problema del mercado del alquiler es la falta de oferta.