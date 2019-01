Un día después de la visita de la ministra para la Transición Ecológica, los alcaldes de Andorra y Ariño valoran de forma positiva que Teresa Ribera haya conocido sobre el terreno la realidad de la cuenca minera pero siguen reclamando proyectos concretos y celeridad para una situación que se llevaba advirtiendo desde hace una década.

La alcaldesa de Andora, Sofía Ciércoles, reclama que las medidas para garantizar el futuro de la zona se ejecuten lo antes posible y que, para ello, los trámites se deben agilizar porque "el tiempo corre en nuestra contra".

Por su parte, Joaquín Noé, alcalde de Ariño, ha vuelto a pedir que la administración sea flexible con los plazos de presentación de proyectos y trabaje unida para atender las demandas de infraestructuras. "Hay que hacer un plan de desarrollo, no solo de Andorra y Ariño sino de toda la comarca", remarca, al tiempo que recuerda que "no es una cosa nueva que nos haya venido sobrevenida sino que ya lo veíamos venir". Noé resalta que "lo que toca ahora es apechugar, tirar para adelante, dar la cara". Además, "hablo con alcaldes asturianos y leoneses y allí no tienen nada pero aquí, si seguimos con esta línea de trabajo podemos ser un ejemplo de desarrollo".

Ambos le entregaron a la ministra una serie de actuaciones que consideran indispensables para la llegada de empresas, como la mejora de las comunicaciones o la elevación de aguas a Andorra.