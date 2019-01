Cuando la comunicación nos humaniza

Por ejemplo, el ser humano guarda determinada información que solo comparte con algunas personas, por miedo al qué dirán. Por ejemplo, ¿cómo le voy a contar a los demás cuáles son mis orígenes? ¿qué pensarían de mí? Pero de pronto hay alguien que está por encima de la situación y es capaz de contarlo con absoluta naturalidad. Y eso, humaniza a quien lo dice.

Otro ejemplo lo encontramos en no reconocer con naturalidad que uno ha ido al psicólogo, que ha sufrido una enfermedad, un desorden. En la sociedad impera la creencia de que esto es síntoma de debilidad. Y de nuevo, aparece alguien capaz de decirlo y, no solo no pasa nada, sino que los que escuchan valoran la valentía que quizá ellos no tienen.

Nos empeñamos en ofrecer la versión A de quienes somos. Esa que no conoce la imperfección, el problema. Pensamos que mostrar la cara B, nos hará perder valor frente a los demás. Y la realidad es que creo que es al revés. Reconocer según qué cosas nos humaniza, nos conecta con los demás y lo más importante, nos hace libres. Las redes sociales están llenas de caras A, de vidas absolutamente filtradas (no solo las fotos que se suben llevan filtros). Qué bonito cuando a través de nuestra comunicación mostramos a la persona y sí, incluyendo aquello que a lo mejor nos hace menos “perfectos”.

De ello hablamos con la experta en Comunicación Personal, Marina Estacio.