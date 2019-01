Cero desperdicio a golpe de click

En Euskadi se desperdician al año 350.000 toneladas de comida. El 42% del despilfarro alimentario se produce en los hogares, seguidos por los establecimientos hosteleros. En el Día Mundial de la Educación Ambiental, el programa A vivir que son dos días Euskadi se hace eco del movimiento Too Good to Go que lucha contra el desperdicio de comida y que acaba de llegar a Bilbao.

Bajo el lema #Lacomidanosetira, Too Good To Go se ha materializado en una app móvil que permite a restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros establecimientos, vender el excedente de comida diario al que no han dado salida y evitar tirarlo a la basura. Según este movimiento, "salvar una sola barra de pan equivale a ahorrar el CO2 que emite un coche tras recorrer un kilómetro".

En A vivir que son dos días Euskadi, Oriol Reull, director de Too Good To Go en España, ha anunciado que ya son más de 60.000 los usuarios de la aplicación en Madrid, Barcelona y Bilbao que han logrado salvar más de 12.000 packs de comida.