SER VIAJEROS se suma a los planes que Euskadi presenta en Fitur para el colectivo LGTBI

Euskadi presenta como novedad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2019, que tiene lugar estos días de enero en Madrid, su oferta con planes adecuados al colectivo LGTBI, que también podrán disfrutar cualquier "tipo de público", según ha dado a conocer este lunes el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Alfredo Retortillo.

El director de la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour, Harkaitz Millán, que hablaba para los micrófonos de la SER, para el programa SER VIAJEROS, ha asegurado a este respecto, que Euskadi ha decidido este año contar con un stand en la zona LGTBI, que se ha puesto en marcha en colaboración con Gehitu, pero que "no supone ofertar algo separado o diferente, pero sí adecuado" para el colectivo, por lo que en la guía elaborada para la ocasión incluye planes que el colectivo LGTBI puede poner en marcha en Comunidad Autónoma Vasca, como también puede hacerlo "cualquier otro tipo de público". En ese sentido ha dicho que "no hay una oferta separada por razón de orientación sexual, porque no se quería hacer una oferta de gueto".

Pipper, el perro turista que ha revolucionado Fitur

Ha sido sin lugar a duda una de las estrellas de esta edición de Fitur. Pipper, un Parson Russell Terrier de casi tres años, se ha convertido en el primer perro turista que ha acudido a esta gran feria del turismo para vender un destino.

El perro se ha presentado en el stand de Castilla-León para dar a conocer la oferta turística de esta Comunidad Autónoma. SER VIAJEROS EUSKADI ha conectado en directo con su dueño Pablo Muñoz.