Dreyer: "Si queremos estar arriba, con lo que tenemos no basta"

El Urbia Voley Palma jugará en la cancha de líder actual de la clasificación, el CV Teruel mañana a las 18:00 de la tarde. A pesar de que será un encuentro muy complicado, porque es una pista en la que no ha ganado ningún equipo visitante, el entrenador, Marcos Dreyer, no se conforma con ser cuarto de la lista y cree y aspira que puede llegar a algo más: "Ya tenemos un juego y muchas cosas que me tienen muy contentos del trabajo que hemos hecho hasta ahora y de la actitud de los jugadores. Si queremos estar arriba, tenemos que ir intentado hacer cosas nuevas. Con lo que tenemos no basta, seremos cuarto y, a lo mejor, daremos algún susto a algo. Quiero ilusionarme en algo más y pienso que podemos. Si todos lo hacemos yo creo que es lo que falta para estar ahí arriba."

