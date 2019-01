Alonso: "Nunca me he visto en la situación de jugar 15 minutos de partido"

Satisfacción en el Iberojet Palma tras la decisión del Comité de repetir el partido Iberojet Palma, Tau Castellón por un error de anotación. En las imágenes aportadas por el equipo mallorquín se aprecia claramente que uno de los árbitros marca la canasta como de tres, razón por la que se ha estimado el escrito de alegaciones presentado por el equipo balear. Ahora, los clubes tienen hasta el 31 de enero, a las 12 del mediodía para acordar la nueva fecha y en caso contrario el Comité de Competición la fijará.

Hoy el entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso,detallaba los motivos de la reclamación: "Se ha realizado en base al artículo 95 y en los tres antecedentes que hay".

El técnico leonés no quiere pensar en ese encuentro porque no sabe la fecha: "No se como se prepara un partido de 15 minutos, pero no quiero pensar en ello porque no sé cuando ocurrirá. Nunca me he visto en una situación como esa".

Mientras tanto, el equipo isleño jugará este domingo en el Pabellón Municipal de Son Moix, a las 18h, contra el Leyma Coruña con la confianza que le ha otorgado las últimas victorias antes el Força Lleida y el Levitec Huesca.

Del equipo gallego, Alonso advierte: "Han tenido problemas en el inicio de temporada por las lesiones, que le llevaron a acumular nueve derrotas y han tenido que contratar nuevos jugadores. Han perdido los dos últimos partidos pero compitiendo muy bien. Tienen mucho talento ofensivo".

Para este encuentro, el Iberojet Palma tendrá la única baja de Marcus Gilbert.