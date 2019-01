Sant Antoni promociona en Fitur el Ibiza Swing Fun Fest

El estand de Ibiza en Fitur se ha llenado hoy de ritmo gracias a la presentación de la segunda edición del Ibiza Swing Fun Fest. El Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza han promocionado el Festival Internacional de Música Swing y Lindy Hop que el año pasado atrajo a más de 1.500 participantes a Sant Antoni y que en 2019 se celebrará los días 26, 27 y 28 de abril.

El espacio promocional de Eivissa en Fitur se ha convertido en una fiesta gracias a Musicaires Swing Band, la primera banda de swing de la isla, en torno a la cual ha ido creciendo la afición por el baile. Además, 12 bailarines se han trasladado a Madrid desde la isla para mostrar, ataviados con un estilo vintage repleto de guiños de época, la esencia de un festival que deleita a los amantes de este tipo de baile nacido en los años 20 del siglo pasado.

Para la segunda edición del Ibiza Swing Fun Fest, los organizadores han reunido a más de una docena de bandas que tocarán en directo en diferentes espacios a lo largo de las tres jornadas que dura el festival. Así, estarán en Sant Antoni los neoyorquinos Professor Cunningham & His Old School, los franceses Hot Sugar Band y los lituanos The Schwings Band Feat Migloko. Además, tocarán seis bandas llegadas desde Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, Donosti y Mallorca. La representación ibicenca correrá a cargo de Muriel Grossman Noneto, Musicaires Swing Band, Pinup Sound y Bluesmafia.

En esta segunda edición habrá de nuevo un Fun Boat que partirá desde Dénia y en el que llegarán 400 participantes que, durante el trayecto, disfrutarán de música en directo en cubierta. Asimismo, se organizarán masterclasses con tres profesores que formarán diferentes equipos para disputar la primera batalla lindy hop en Sant Antoni.

Las diferentes actividades se desarrollarán el 26 de abril en la Plaça Nord; el 27, en el Passeig de ses Fonts y el 28, en sa Punta des Molí. Se espera que en esta segunda edición participen alrededor de 3.000 personas.