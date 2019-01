Galmés acusa a la izquierda de dejar "un desbarajuste" en los ayuntamientos

El candidato del PP a la presidencia del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha comprometido si es elegido a ayudar a los municipios mallorquines "afectados por la mala gestión del dinero público de partidos como MÉS", a los que ha acusado de haber dejado "un desbarajuste".



"Está claro que los partidos de izquierda están dejando una patata caliente en los Ayuntamientos y seremos nosotros quienes tendremos que hacer frente al desbarajuste que dejan", ha dicho Galmés en la presentación de María Ramis como candidata del PP a la alcaldía de Llubí, ha informado el PP en un comunicado.



Ramis se ha dirigido a Galmés para hacerle una petición si es presidente del Consell: "Queremos la guardería de 0 a 3 años pero también es necesario que desde instituciones como la insular se encuentren fórmulas para que no vuelva a pasar que desde el Ayuntamiento, si no es gobernado por nosotros, por el PP, la izquierda vuelva a optar por pedir un préstamo bancario y hipotequen el pueblo como han hecho ahora".



La candidata popular ha criticado el préstamo de 400.000 euros que ha solicitado el pacto llubiner (MÉS, Pi y Feina per Llubí) para construir la "escoleta", "sin haber reivindicado que el Govern asumiera el coste y a pesar de tener un informe técnico de Intervención contrario a esta decisión".



El vicesecretario de Estudios y Programas del PP y ex director general de Presupuestos del Govern, Antoni Costa, ha dicho que la decisión de la alcaldesa, Magdalena Perelló, y de sus socios de gobierno, "se traducirá en recortes de servicios municipales y en la subida y creación de más impuestos" porque "un Ayuntamiento como el de Llubí no puede asumir un préstamo como éste"

