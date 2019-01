0-0. La UD Ibiza no puede con el Villanovense y el viento

La UD Ibiza ha visto truncada su racha de triunfos en Can Misses, en un choque condicionado por el fuerte viento, que ha dificultado el juego. Y en este escenario, los locales no han estado cómodos en el campo, han pasado apuros en una segunda parte muy gris ante un Villanovense que ha ido de menos a más y que en los segundos 45 minutos ha tenido el control durante muchos minutos. Un pequeño paso atrás en la caza emprendida para llegar a las plazas de fase de ascenso.

La gran novedad en el once inicial fue la presencia del último de los fichajes, el central Albizua. Junto con Gonzalo debe formar una de las parejas más poderosas de la categoría en la zona defensiva. No tuvo mucho trabajo en su debut, pero su presencia impone respeto y mostró que ayudará en la salida del balón. Ya se sabe que los delanteros ganan partidos y los defensas campeonatos. No hubo más cambios porque Palop tiene un sistema favorito cuando cuentas con todas sus piezas. Dos pivotes en la zona ancha, Iosu y Núñez ,Chavero de enganche, las bandas para Javi Serra y Cirio y en punta Rodado.

Con Eolo soplando con intensidad, el Ibiza tomó la iniciativa desde el primer momento ante un Villanovense con una táctica clara: acumular jugadores por detrás del balón, cada vez más cerca de su portero y esperar el milagro en una contra. Los visitantes no tenían reparo alguno en colocar a los once futbolistas en su propia área en las jugadas a balón parado. Sin embargo en una falta llegó la primera ocasión clara de los locales. La botó Javi García y tras una serie de rebotes el balón quedó a los pies de Rodado de espaldas a la portería y con su habilidad fue capaz de girarse y perfilarse para el remate. La pelota se perdió a escasos centímetros del marco visitante. Fue la única ocasión clara de los locales en todo el encuentro.

El dominio ibicenco, era total, pero costaba generar peligro en medio de un bosque de piernas y con una ventisca que no paraba. Apenas había juego por las bandas y esto facilitaba la estrategia defensiva del Villanovense. Una pérdida de balón en zona defensiva creo inquietud en la grada pero el disparo de Poley se perdió alto.

El Ibiza intentaba darle ritmo al partido, pero los visitantes seguían a lo suyo, con alguna falta táctica en el medio campo, a favor y en contra, para ralentizar el juego y que pasaran los minutos sin nada reseñable en las áreas. Y los futbolistas de Palop se acabaron contagiando de la táctica rival, con continuas interrupciones. Una de ellas acabó con amonestación para Albizua. Se llegó al descanso con la sensación del quiero y no puedo para los ibicencos que lo intentaban pero parecían tenían demasiados elementos en su contra.

Tras el paso por vestuarios el panorama empeoró . El Ibiza quería el control, pero sin demasiada precisión en el pase, debido al viento. Los jugadores más desequilibrantes en ataque los locales en las últimas jornadas no aparecían y se sucedían los parones y las faltas. Solo Cirio con sus arrancadas intentaba darle más rapidez al juego local.

El Villanovense no pasaba apuros en defensa y empezó a crecer en ataque, con la irrupción de Puerto, un jugador con clase y el balón empezó a merodear el área de Lucas. Probaron fortuna Braim y Carrasco pero sus disparos no encontraron portería. El Ibiza respondió con una buena jugada de Cirio por la banda izquierda que acabó con un remate de Rodado que rechazó el portero visitante. Poco después lo intentó Chavero desde fuera del área tras una buena maniobra pero el balón se perdió alto.

El colegiado, Carlos Calderiña seguía con su recital particular, señalando faltas y faltas, las que eran y las que no lo eran, echando mano de las tarjetas y no había manera de ver continuidad en el juego. Los visitantes tenían posesiones más largas en el segundo tiempo y Palop buscó equilibrar el medio campo con la entrada de Riverola por Núñez. Pero los ataques visitantes eran cada vez más peligrosos y Gonzalo evitó una contra clara con un cruce oportuno cuando Carrasco estaba en una posición inmejorable.

El entrenador local seguía moviendo el banquillo buscando soluciones al atasco de su equipo con la entrada de Cristian Herrera por Javi Serra. Pero el dominio en la segunda parte era visitante, aunque llegó un arreón final ibicenco y Cristian Herrera tuvo una buena ocasión tras un lanzamiento de esquina pero su cabezazo se fue por encima del travesaño. Hubo tiempo para ver en acción también a Bonilla, otro de los fichajes de esta semana y de vivir con inquietud los últimos minutos con acciones a balón parado favorables al Villanovense y con la mejor ocasión visitante en un disparó de José Ramón al que respondió con una gran parada Lucas. Y solo dos minutos después el mismo futbolista pudo dar la victoria a su equipo, pero cuando estaba en una posición inmejorable disparó de forma inocente a las manos del portero ibicenco.

El pitido final fue casi un alivio, porque los visitantes estuvieron mucho más cerca del gol que el Ibiza en la segunda parte. Un choque muy diferente a lo que se pronosticaba, pero ya lo cantaba Bob Dylan: la respuesta está en el viento.