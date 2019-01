Enero finaliza con un nuevo logro individual en la persona de uno de los jugadores del Iberostar Tenerife. Y es que Colton Iverson ha hecho cuatro partidos con unos números notables durante el primer mes del año, lo que le ha valido para convertirse en el jugador más valorado durante dicho periodo con una media de 23.5 créditos de valoración y 18.2 puntos por encuentro.

Iverson quiso agradecer la nominación aunque reconoció que “esto no lo hubiera logrado si no fuera por el trabajo de mis compañeros, por lo que tengo que estar agradecido a que ellos hayan contribuido a que mis números fueran así. Mi objetivo no es otro sino el de ayudar a que el equipo gane el mayor número posible de partidos”, explicó el pívot nacido en Aberdeen, Dakota del Sur.

El jugador de 29 años es consciente de la importancia de los dos encuentros que esta semana afrontará el grupo tanto en la BCL como en la Liga Endesa y se refirió a los mismos: “estamos muy motivados por tener dos partidos en casa a lo largo de esta semana. Queremos ganar el mayor número de partidos posibles para nuestra afición y ya tenemos ganas de jugar en nuestra cancha”, sentenció.

Ante el Barcelona, con todo vendido

El club ha anunciado hace varias jornadas que las entradas para el encuentro del próximo sábado ante el FC Barcelona que se jugará a partir de las seis de la tarde, se han agotado.

Será un nuevo lleno que registre el Santiago Martín ante la visita de uno de los equipos favoritos a hacerse con el título liguero y que siempre atrae a muchos aficionados a las gradas del recinto de Los Majuelos.

El conjunto catalán arribará a la isla tras jugar en tierras griegas el jueves ante Olympiakos una nueva jornada de la Euroliga.