Encarna Castro, posible candidata de Proposta per Eivissa al Consell de Ibiza

Proposta per Eivissa sigue trabajando en la elección de sus candidatos de cara a los comicios de mayo. Encarna Castro es la opción que se baraja con más fuerza para que sea la cabeza de cartel al Consell Insular en las elecciones del próximo mes de mayo, aunque asegura que "no hay nada cerrado".

Castro, es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Sant Josep. Formó parte del gobierno municipal en la pasada legislatura tras la moción de censura que desbancó a Josep Marí Ribas y que dio la alcaldía a Neus Marí del Partido Popular. Fue concejal y militante del PP hasta el año 2011 en el que se dio de baja y se integró en Nova Alternativa.

Castro afirma que la propuesta le hace "mucha ilusión", pero todavía no lo quiere dar por hecho ya que tampoco descarta "volver a repetir de número 2 en la lista municipal". La Junta Directiva de la coalición se reúne este martes para tomar una decisión definitiva. Resalta que lleva 24 años en el Ayuntamiento "en el gobierno o en la oposición y me he divertido mucho con mi trabajo, pero ahora me gusta el reto de la política insular".

Recordemos que ya hay tres formaciones que tienen decididos sus números uno a la institución insular de cara a las próximas elecciones. Vicent Marí encabezará la lista del Partido Popular, Vicent Torres repite como cabeza de cartel de la Federación Socialista, Viviana de Sans volverá ser la candidata de Podemos y Encarna Castro lo haría por Proposta per Eivissa.

La coalición electoral que forman el PI, Alternativa Insular y Más Eivissa tiene decididos otros números uno. Carmen Tur encabezará la lista al Parlament Balear e irá de número dos en la candidatura al Ayuntamiento de Ibiza por detrás de Toni Roldán.

En Sant Josep, Vicent Torres, será el cabeza de cartel y en esa misma lista figurará también Manolo Adana. En Santa Eulària la candidatura estará encabezada por Joan Ferrer.

Falta por cerrar los municipios de Sant Joan, donde se busca una alternativa tras la decisión del actual concejal del Ayuntamiento, José Luis Rodríguez Moreno de dejar la política. Tampoco está decidido el candidato al Ayuntamiento de Sant Antoni, por la incertidumbre que se ha generado por la crisis de gobierno y la baja de militancia de la teniente de alcalde, Cristina Ribas. En cualquier caso la opción más probable es que sea Joan Torres el número uno.

Representantes de la coalición señalan que quieren presentar a todos los números uno esta misma semana.