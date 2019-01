Messow: "Buscamos un sub23 para la posición de lateral derecho"

El Atlético Baleares ha presentado esta mañana a Rodri Cuenca como futbolista del conjunto blanquiazul, para jugar en cualquiera de las posiciones de arriba de ataque.

El hispano paraguayo no no ha tenido muchas oportunidades en el Ebro donde estaba jugando. "Un cúmulo de cosas han pasado, no estuve contando en el Ebro, tuve apendicitis... el Baleares buscaba un jugador polivalente y estoy contento de estar aquí", ha dicho el atacante.

Respecto al mercado de fichajes, el director deportivo del club, Patrick Messow ha avanzado que además de Cuenca y Ody Alfa, se espera la llegada de José Peris. "La idea es que con la llegada de Peris, Rubén juegue de central, que es su posición natural, aunque de lateral lo ha hecho muy bien muchos partidos".

Messow ha hablado sobre la falta de un lateral derecho en el equipo: "Buscamos un sub23 que ocupe esta plaza y si no, Álvaro Vega puede hacerlo algún partido. No está prevista ninguna salida, en principio. Confiamos en el grupo que nos ha llevado hasta aquí".