Churra y Lorca Deportiva recortan al líder y el Águilas se coloca quinto

El gran partido de la jornada tuvo de todo. Expulsiones, goles anulados en el último minuto, tensión... Pero el triunfo cayó del lado visitante. El Águilas conquistó el Municipal de Pulpí gracias a un gol de Juan de libre directo a los 18 minutos de juego. Los locales lo intentaron de todas las formas posibles, incluso tras la expulsión de Joaquín cuando aún restaban 25 minutos de juego. De hecho, el colegiado anuló el empate ya en los minutos finales que le habría dado al duelo un toque más épico todavía. La sensación general fue que el empate era lo más justo pero la derrota frena las aspiraciones de los almerienses y acerca mucho más al play-off, a un punto, a los de Gaspar Campillo.

El Churra recuperó sus mejores sensaciones aplastando al Minerva con un 3-0 incontestable. Los de Adrián Hernández supieron encauzar pronto el marcador con un doblete de Tomás que finiquitó a falta de 15 minutos del final Melgar con el tercer tanto. Los de la pedanía murciana vuelven a la segunda plaza gracias al pinchazo del Mar Menor en casa, que no pasó del empate a cero ante el UCAM B y cae a la cuarta plaza.

Superados los de San Javier también por el Lorca Deportiva. El equipo de Sergio Sánchez protagonizó la goleada de la jornada y no deja de ser un poco sorpresa. No por el hecho de golear al Cartagena B en el Artés Carrasco si no porque lo hizo en una semana, de nuevo, muy complicada para el técnico, que hizo debutar a una nueva camada de jugadores. El rendimiento fue excepcional y se colocan terceros en la tabla.

Otra sorpresa se vivió en La Constitución. El Yeclano dejó escapar dos puntos en casa y eso ya de por sí es noticia. El Ciudad de Murcia, muy serio y pegajoso, aumentó sus prestaciones para empatar a uno igualando el tanto inicial de Vaquero nada más comenzar la segunda mitad. Franju, desde su casa, y ayudado por el viento, puso el empate con un libre directo sensacional.

Pero la gran sorpresa de la jornada se vivió en Cieza donde el Lorca FC desperdició una gran ocasión para rondar el play-off. Mérito de un CD Cieza que también está empezando a engrasar sus nuevas piezas, sobre todo en casa, donde acumula tres victorias seguidas.

LOS TÍTULOS

Estrella de la jornada: Tomás, que con su doblete, devuelve al Churra a la segunda plaza:

La sorpresa de la jornada: El Cieza, que vence al Lorca FC cuando ya soñaba con el Play-off.

La decepción: El Pulpileño, que pese a intentarlo todo, vuelve a perder el derbi comarcal ante un Águilas que ya es quinto.

El triunfador: El Churra, por motivos obvios, aprovechando los pinchazos del Mar Menor y el Yeclano que ya está a nueve puntos.

LOS RESULTADOS

Estudiantes 1-0 Los Garres

Yeclano Deportivo 1-1 Ciudad de Murcia

Cieza 2-0 Lorca FC

Lorca Deportiva 4-0 Cartagena B

La Unión Atlético 2-1 Algar

Atlético Pulpileño 0-1 Águilas

Olimpico de Totana 1-1 Mazarrón

Minera 1-1 Muleño

Mar Menor 0-0 UCAM B

El Castillo 0-2 Real Murcia B

Churra 3-0 Minerva