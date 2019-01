La Unión de Guardias Civiles aceptaría la pasarela entre cuerpos, antes que salir de Navarra

En Navarra, los 230 agentes de la Guardia Civil que trabajan en la división de Tráfico están pendientes de qué va a pasar cuando la comunidad asuma esa competencia. Arturo Álvarez, representante autonómico de la Unión de Guardias Civiles, recordaba que la mayor parte de ellos están arraigados en nuestra tierra.

Antes de tener que marcharse considera que, la pasarela entre cuerpos que les permitiría ingresar en Policía Foral, podría ser una solución: "ellos ante todo quieren ser Guardias Civiles pero, en el caso de que tuvieran que abandonar la comunidad, que se les pueda ofrecer esa pasarela para que quién quiera quedarse pueda seguir aquí trabajando, aunque sea con otro uniforme...Lo importante es su familia, su vida".

Aun así afirma Álvarez, todavía no se les ha comunicado cómo se va a hacer el traspaso de competencias. Espera que, una vez asumida, el actual modelo de colaboración entre cuerpos se mantenga. "La Guardia Civil siempre ha desarrollado una labor importante en Navarra también en Tráfico, ha habido una coordinación estupenda con Policía Foral y no tiene porqué cambiar. ¿Qué es lo que ocurrirá? No lo sabemos. Pero nuestros mandos nos han transmitido tranquilidad ya que no hay nada decidido".

La Unión de Guardias Civiles dice que luchará porque esos agentes sigan en Navarra y que secundarán todas las movilizaciones que se convoquen con ese objetivo.