Vuelve el himno 'txuri-urdin' tradicional

Dicen que es de sabios saber reconocer que te has equivocado y rectificar. Como si quisiera hacer caso a ese dicho, la Real Sociedad ha 'claudicado' a la presión de sus aficionados con la nueva versión de himno que acompañaba a la salida de los jugadores de vestuarios en los partidos de Anoeta, y en el derbi vasco de este sábado volverá a su versión más tradicional para hacer caso a las quejas múltiples de sus socios. Se quejaba la masa social realista de que se nuevo himno era demasiado lento, que no motivaba a nadie, ni jugadores ni aficionados, y que no se parecía al tradicional, que tenía más ritmo y más ambiente. Así lo ha comunicado la Real a lo largo de la tarde en un comunicado enviado a los medios de comunicación. "La Real Sociedad ha decidido que a partir del próximo partido suene la versión más rítmica del ‘Txuri Urdin’. Ante la respuesta que ha recibido el ritmo de la nueva versión del himno por parte de nuestros aficionados y aficionadas, el club txuri urdin modificará esta última versión para asemejarla a la que se escuchaba en Anoeta hasta hace varios meses. No podrá ser la versión original de Ricardo Sabadie ya que se va a mantener la letra actual". Esta decisión ha sido aplaudida por la afición en las redes sociales y ha sido acogida de muy buen grado por los seguidores.

Eso sí, se recupera la versión tradicional del himno de la Real Sociedad, pero con el matiz de que no se volverá a la versión íntegra de toda la vida, porque informa el club donostiarra que se mantendrá el cambio impulsado hace unos meses, el de cambiar las palabras 'aurrera mutilak' (que quiere decir 'adelante chicos') por 'Aurrera Reala (que quiere deciri 'adelante Real' para incluir en el himno también a las secciones femeninas del club y las aficionadas). "El sábado en Anoeta sonará una versión con un ritmo más cercano al tradicional, pero se mantendrá la pequeña variación en la letra para que el himno sea más inclusivo y plural. La Real es la suma de muchas voces y, desde el club, se considera que el himno debe representar a todos y a todas. Por lo tanto se mantendrá la expresión ‘aurrera Reala’, que sustituyó a la expresión ‘aurrera mutilak’", explica la entidad realista.

La Real también ha querido explicar las razones que le llevaron a realizar el cambio de ritmo del himno tradicional cuando se hizo el cambio de letra en el himno quitando 'mutilak' y sustituyéndolo por 'Reala'. "Coincidiendo con el cambio en la letra, la Real decidió crear una versión, interpretada por 170 voces, que tenía un ritmo más lento, más solemne y un concepto coral, con el propósito de que se cantase a capela en Anoeta". Pero ese arreglo, realizado con tacto y con muy buena intención, no ha calado entre la afición "por lo que en el partido del sábado se reproducirá por megafonía una versión más cercana a la tradicional, con mayor ritmo, manteniendo la expresión ‘aurrera Reala’ como gesto simbólico en favor de la igualdad", concluyen desde la entidad realista. De esta forma, el presidente, Jokin Aperribay, cumple una promesa que hizo en la última junta, que fue la de revisar este tema si seguía sin gustar a la afición y continuaba sin encajar bien antes de los partidos en Anoeta. Dicho y hecho. Desde el derbi vasco contra el Athletic.