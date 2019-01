Fuset afirma que el montaje de las gradas de Viveros fue cuestión de los técnicos y él solo firmaba

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha defendido ante el juez que investiga el accidente laboral en el que un trabajador falleció durante el montaje de gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros el verano de 2017 que no participó en las reuniones preparatorias del evento que se produjeron y que el proceso fue cuestión de los técnicos municipales y él únicamente firmaba como responsable del área.

Fuset, de Compromís, ha comparecido este lunes en calidad de investigado durante aproximadamente dos horas ante el Juzgado de Instrucción número 18 de València que investiga el accidente laboral en el montaje de las gradas para los conciertos en los Jardines de Viveros el verano de 2017.

A su llegada a los juzgados valencianos, Fuset ha asegurado que estaba "tranquilo" y que pensaba "colaborar con la justicia", al tiempo que ha sostenido que actuó conforme a lo que decían los informes jurídicos. De igual modo, a su salida, ha subrayado que ha entrado a declarar "tranquilo" y ha salido "más tranquilo aún", aunque ha rechazado hacer declaraciones sobre su comparecencia "por respeto a la justicia".

Durante su declaración ante el juez, el edil de Cultura Festiva ha argumentado que él es un mero concejal, que todo lo relativo al montaje de las gradas era cuestión de los técnicos y que él se limitaba a firmar. En la misma línea, ha asegurado que no participó en las reuniones que se llevaron a cabo sobre esta cuestión.

También se le ha preguntado a Fuset por la sanción "muy grave" de 40.000 euros que la Inspección de Trabajo impuso al Ayuntamiento de València por el accidente y sobre por qué no se recurrió dicho castigo, a lo que el responsable de Cultura Festiva ha respondido que se les pasó el plazo para hacerlo. A su llegada a los juzgados, ha dicho sobre este tema que existe una "discrepancia" entre si el montaje de las gradas debía tramitarse como obra o como servicio.

Recordamos que el accidente ocurrió a finales de junio de 2017, aunque no se conoció hasta el 4 de julio. El operario falleció cuando participaba en los trabajos de montaje e instalación de las gradas para los conciertos de Viveros de València. La citación como investigado de Fuset llegó días después de hacerse público que la Inspección de Trabajo había impuesto al Ayuntamiento de València una sanción "muy grave" de 40.000 euros por ese accidente, según desveló el portavoz del PP en el consistorio, Eusebio Monzó. Sin embargo, desde el consistorio se negó este extremo y se apuntó que la sanción no estaba "en ningún caso relacionada" con el accidente laboral sufrido en las gradas contratadas por los promotores musicales, un hecho que aseguraban que "no aparece ni siquiera en el acta de inspección ni en la resolución", y la atribuían a "una divergencia técnica de interpretaciones sobre un hecho administrativo".