El presidente del RC Celta, Carlos Mouriño, ha ratificado a Miguel Cardoso como entrenador del primer equipo a pesar de los malos resultados, aunque no puede asumir el "compromiso" de que siga si pierden el próximo partido ante el Sevilla, y ha desvelado que varios clubes están tratando de abonar la cláusula de rescisión de tres futbolistas celestes y que situaciones como esta pueden haber "desconcentrado" al equipo.

"Tiene toda la confianza", confirmó en una rueda de prensa en el Salón Regio de A Sede del club. "El fútbol es muy cambiante. Cuando ves que el equipo tiene fuerza pero no puede, cuando ves que el discurso de los entrenadores en algún momento ya no le llega a los jugadores. Hay muchísimas etapas, y cuando tomas una determinación drástica como esa es cuando se van quemando. Mientras no ocurra eso, el entrenador tiene que tener nuestra máxima confianza. En el momento en el que, transcurridas esas etapas, la pierda, con nosotros no podría continuar", añadió.

En este sentido, dijo que no puede asegurar que el técnico portugués continúe si el equipo enlaza su sexta derrota consecutiva el próximo fin de semana ante el Sevilla. "Yo no puedo hacer ese tipo de compromiso. Cuando el proceso se acaba es cuando ves que no hay más rendimiento que sacar. En este momento, Cardoso no está en ese punto del máximo rendimiento, por tanto no puedo asegurar ni que quede ni que no quede. Lo que sí puedo asegurar es que mientras esté, y ahora está, tiene toda nuestra máxima confianza y colaboración para entre todos sacar al equipo de esta situación delicada", aseveró.

Además, el máximo mandatario celeste restó importancia a las palabras del capitán Hugo Mallo tras la derrota en Valladolid, que pidió que el que no estuviese "preparado" que quedase "fuera". "Tenemos una norma: no hacemos los análisis del partido hasta el día siguiente, porque sabemos que en caliente podemos equivocarnos. Creo que Hugo no se refería a la falta de actitud, sino a ese trabajo conjunto del equipo que a veces no se hace", manifestó.

"No hay que sacarlas de lugar; hay que darles, como capitán, su importancia, pero creo que será Hugo el que a sus compañeros les tendrá que explicar qué quiso decir. No creo que haya sido una crítica muy grande a algún jugador determinado, o al menos a la mayoría de los jugadores. Confío mucho en Hugo, es nuestro capitán y creo que alguna vez se pudo equivocar. Es uno de nuestros estandartes; es un gran jugador, un gran capitán y un gran motivador para todos", continuó sobre el futbolista de Marín.

Aun así, reconoció que las ofertas "suculentas" de otros clubes que han recibido algunos jugadores pueden haberles "desconcentrado". "Este año hemos tenido algunas cosas que nos han sacado un poco del rumbo, que nos han complicado un poco. Hemos tenido muchísimas ofertas. Puede ser que a algunos chicos les hayan sacado un poco del terreno de juego al terreno personal pensando en la posibilidad de irse a otros equipos, con ofertas tremendamente suculentas. Como ha sido a tantos y en tan poco tiempo creemos que puede ayudar a estar un poquito más desconcentrados. No veo a los chicos con falta de actitud, pero las características de cada jugador son distintas", subrayó.

Sobre este tema, explicó que varios equipos están tratando de pagar "la cláusula" de tres futbolistas, entre ellos Brais Méndez y Maxi Gómez, y advirtió que ninguno se irá "por menos de la cláusula", además de explicar que el barcelonista Denis Suárez, formado en A Madroa, "no es una opción". "Estamos buscando fichajes, no es el mejor mercado, es complicado", aseguró sobre posibles incorporaciones, sin descartar al delantero del Real Betis Sergio León.

Por último, sobre la situación del equipo, decimoséptimo con 21 puntos, apeló a estar "tremendamente unidos" para lograr el "objetivo de la permanencia". "El objetivo lo tenemos al alcance de la mano si peleamos por sacarlo entre todos adelante", apuntó. "No podemos negar que estamos en una situación delicada, una situación que nos lleva a tener algo de preocupación pero que creemos que la podemos revertir", señaló.

"Hemos estado otras veces y siempre conseguimos darle la vuelta, y esta no va a ser la excepción. Somos un club que ha pasado siempre muchísimas dificultades, que las ha ido superando; al final de temporada tenemos que hacer una profunda autocrítica. Tenemos la confianza de que ese examen nos servirá para la próxima temporada pero no nos va a servir para nada en esta si nos obcecamos en analizar lo que pasó y no buscamos soluciones", prosiguió.

Así, están "buscando soluciones", "tratando de fichar nuevos jugadores". "Ya tendremos tiempo de hacer esa autocrítica tan necesaria. Siempre hemos dicho que prefería diez años de tranquilidad que uno o dos años de UEFA, y por ese objetivo estuvimos peleando", finalizó.