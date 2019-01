Esterilización o exterminio

El Ayuntamiento de Aranda se está planteando cambiar de estrategia en lo que se refiere al control de palomas. Después de muchos años confiando en las empresas que se encargan de la captura y exterminio de estas aves para evitar la superpoblación, en la última comisión de medio ambiente y urbanismo se habló de la posibilidad de comprar pienso especial, que tiene algún componente esterilizante para conseguir el mismo efecto, aunque sea más a largo plazo.

Este ‘plan B’ ya estuvo sobre la mesa en algún momento, aunque se llegó a la conclusión de que resultaba mucho más caro, además de presentar otros inconvenientes, como el hecho de que este alimento habría que distribuir también este producto en localidades del entorno. Sin embargo, y aunque ya se han iniciado los trámites para sacar a concurso una nueva campaña de captura, desde la concejalía que preside Alfonso Sanz se ha pedido a los técnicos que comparen el precio y otras ventajas e inconvenientes de ambos sistemas, aunque lo que está claro es que no se puede mirar para otro lado ante el problema que genera el exceso de palomas. “Debe de ser un coste excesivo, es durante bastantes años y tienes que alimentar a las palomas, no sólo de Aranda, sino del entorno, seguramente, así que vamos a analizarlo, lo que no quiere decir que se vaya a aprobar”, explica el concejal, que asegura que el sistema que se está llevando a cabo actualmente está dando buenos resultados, lográndose cada año capturar entre 2.300 y 2.500 palomas con las seis jaulas que tiene en propiedad el Ayuntamiento y el trabajo de la empresa que se contrata.

De continuar con este procedimiento, el servicio saldrá a concurso de nuevo por un precio de 10.000 euros al año, IVA incluido.