Peris: "No me lo pensé cuando recibí la oferta del Atlético Baleares"

Los dos nuevos jugadores del Atético Baleares, Ody y Peris, han sido presentados este mediodía como nuevos jugadores.

Jose Peris acumula una larga trayectoria en 2a B, con más de 200 partidos en la categoría y ha disputado varios playoff de ascenso a 2ª A con Huracán, Villarreal B o Marbella.

Por su parte Ody Alfa, es un joven jugador de 19 años, nacido en Nigeria, pero con pasaporte inglés, que se desenvuelve por ambas bandas, preferiblemente la izquierda, aunque puede jugar en punta. Suma más de 40 partidos con el equipo sub23 del Queens Park’s Ranger.

Peris ha afirmado en su presentación que "en Marbella me comentan que no entro en los planes del entrenador y esa misma tarde me sale la oportunidad y no me lo pensé dos veces".

Por su parte, Ody Alfa, ha dejado claro que "Samuel Shashoua ha sido clave para su llegada al equipo".