125 expedientes por pozos ilegales en la provincia /

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene abiertos en la actualidad, 125 expedientes por captación de agua ilegal a través de pozos por los que se hace uso del agua subterránea al margen de la ley. Expedientes abiertos en los dos últimos años por el organismo de cuenca, tal y como ha confirmado a esta redacción, la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño.

Unos pozos que no deben confundirse con los abiertos en su día y que se abandonaron al no encontrar agua en el subsuelo, como el caso del pozo de Totalán, en el que falleció el pequeño Julen. En este caso son prospecciones, ha dicho, que se encuentran perfectamente visibles, que están en activo, pero que no cuentan con la preceptiva autorización de la confederación.

Lo preocupante, añadía la subdelegada, son las prospecciones, en su día abandonadas y que suponen un riesgo importante para la población, si no han sido selladas correctamente. Es el caso del pozo sin uso y sin protección hallado en una finca de Villacarrillo, con un diámetro de 35 centímetros y una profundidad de 43 metros, de los que al menos la mitad están sumergidos en agua.