Con tan solo 18 años, esta joven de Ciempozuelos ha sido fichada por el primer equipo ciclista femenino de Cataluña que correrá en el calendario de la Unión Ciclista Internacional, UCI. El equipo es el Massitactic UCI Women`s Team y en él, junto con Sofía, corren otras dos madrileñas, aunque ella es la bejamina del equipo y por eso reconoce que “me cuidan mucho y me dan muy buenos consejos”. No es raro que pusieran sus ojos en ella, porque Sofía destacó desde muy pronto. El pasado año consiguió ser medalla de oro en velocidad por equipos, en su categoría, y de plata en Madison. En 2018 fue campeona de España en velocidad individual y subcampeona de 500 metros.

Se subió a una bici de muy pequeña. “Mi hermano iba con triciclo y yo con ruedines”. Y es que desde siempre le gustó el deporte. Quería hacer gimnasia rítmica o tenis, pero una publicación en la revista municipal de Ciempozuelos le cambio la vida y la enfocó al ciclismo, que probó, y ahora se ha convertido en el motor de su vida y de sus ilusiones. “Para mi el ciclismo es lo más importante, no me imagino la vida sin el ciclismo, mi día a día sería diferente, no tendría sentido mi vida, no sé…”, dice con su voz dulce y pausada. Por eso, Sofía tiene claro que le gustaría dedicarse de forma profesional a este deporte, aunque también quiere acabar la carrera que cursa ahora, Ingeniería Informática, que puede ser su verdadero futuro.

A pesar de que el ciclismo femenino, como la mayoría de deportes practicados por mujeres, tienen poca visibilidad mediática, cree que cada vez se ven más chicas corriendo y practicando este deporte. Ella lo hace todos los días. Cuando estudiaba Bachillerato en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo tenía más tiempo, reconoce, porque le facilitaban todo más. Ahora en la Universidad tiene que organizarse muy bien para conseguir al menos dos horas diarias de bicicleta y “el fin de semana más, unas tres”.

Su reto más inmediato pasa por la Copa de España de Pista de Galapagar donde competirá, mientras su equipo disputa otra prueba en Valencia.