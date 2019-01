"Una cosa que he pedido es que el candidato sea del pueblo"

Eusebio García, actual alcalde del PP de Torrejón de la Calzada, no repetirá como candidato popular en las municipales de este año. Ya lo anunció y ahora, a pocos meses de los comicios y sin saber todavía los candidatos del PP en la región, pide que quien encabece la lista en su municipio sea alguien de allí.

“No quiero, y no va a ser, alguien que venga de fuera a gobernar nuestro municipio”. Así de tajante lo decía en una entrevista concedida a SER Madrid Sur en la que reconocía estar deseando de saber a quien confirma el partido como candidato a la alcaldía en Torrejón de la Calzada. Como presidente local del PP, dice tener claro el nombre y cree que la dirección regional también, no obstante, ha hecho un llamamiento para que la elección definitiva no pase por los llamados ‘paracaidistas’, candidatos sin vinculación con la ciudad y que nombra el partido para encabezar las listas electorales.

Después de dos legislaturas como regidor, se siente satisfecho de haber dejado “el pueblo bastante saneado económicamente” y de haber sido un alcalde cercano. En el debe, apunta no haber conseguido que la Comunidad agilizase los trámites para la aprobación del PGOU de Torrejón de la Calzada. En el haber, un nuevo colegio bilingüe y la apertura del Centro de Artes Aplicadas.

Cree que el gran reto del nuevo gobernante de la localidad pasa por el desarrollo urbanístico del municipio, que en su opinión, no debería suponer un incremento superior a los más de 15.000 vecinos en unos 20 años.

El alcalde se ha quejado de los retrasos del Plan de Inversiones Regional (PIR), entre ellas la realización del parque Pequelandia. En este ámbito confía en que la ampliación del colegio Abad y Harija será una realidad para el comienzo de curso próximo, como está previsto por la Comunidad de Madrid.

