Otegi critica la "soberbia" del Gobierno vasco y le advierte de que, "si quiere sacar leyes adelante, debe pactar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado "la soberbia y prepotencia" con la que actúa el Gobierno Vasco, al que le ha advertido de que, "si quiere sacar leyes adelante", como es el caso de la Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes elaborado por el Ejecutivo autonómico, debe "acordar, debatir y pactar".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, preguntado por la posición de EH Bildu ante el proyecto de ley para subir los salarios públicos y diversas prestaciones sociales, Otegi ha manifestado que tienen "un punto de indignación".

"No porque se le sustrae a un partido político la posibilidad de alcanzar un acuerdo y debatir, es que se está secuestrando al Parlamento", ha denunciado el dirigente abertzale, quien ha afirmado que "se pretende hacer aquí un siete en uno, lo tomas o lo dejas, no puedes hacer aportaciones y no puedes debatir".

De este modo, se ha preguntado si el Gobierno Vasco "considera entonces que el Parlamento le sobra" porque, según ha remarcado, en la Cámara Vasca "estamos para trabajar, para ser responsables y para que la gente que nos elige tenga el derecho de saber cuál es la posición de cada uno, en qué estamos de acuerdo y en qué no".

Arnaldo Otegi ha criticado que el Ejecutivo de Urkullu plantee "una dinámica del todo o nada" que "nos suena mucho". "Lo coges o lo dejas, y además no tienes derecho a participar, a hacer propuestas, y además no va a haber acuerdo y este Gobierno, que es el máximo responsable de solucionar los problemas de la gente, lo que hace es quitarse de en medio la responsabilidad y decir que es de la oposición", ha manifestado.

El líder de EH Bildu ha asegurado que la izquierda independentista "como siempre, será responsable", pero ha insistido en la importancia de "decir a la gente la verdad". A su juicio, la ciudadanía "tiene derecho a conocer cuáles son las propuestas de cada uno y a hacer un debate parlamentario limpio más allá de las estrategias que algunos plantean de secuestro del propio Parlamento".

En ese sentido, ha considerado que "estamos jugando la misma partida que en los Presupuestos", al tiempo que ha incidido en que "en este país sigue habiendo problemas sociales, más allá de los intereses del Gobierno, a los que hay que hacer frente mediante el debate y el acuerdo si es posible".

"INDIGNADOS"

Por ello, ha insistido en que "tratar de hacer un siete en uno en el que lo tomas o lo dejas" hace que en EH Bildu estén "muy indignados" porque, en su opinión, se trata de "una dinámica en términos democráticos que no es sostenible".

"Un Gobierno que está en minoría no puede actuar con la soberbia y la prepotencia con la que actúa, y hacer un ejercicio de imposición al Parlamento es una mala noticia. Éste no es el modelo democrático que nosotros quisiéramos impulsar", ha denunciado, para reiterar "la responsabilidad exige hacer las cosas de otra manera" y el Ejecutivo vasco "está haciendo las cosas muy mal".

Tras asegurar que EH Bildu "no está en la fase de determinar su voto en estos momentos", Otegi ha denunciado que el Gobierno Vasco está "haciendo una trampa evidente". "Luego nos dirán que es legal, pero el 155 también es legal", ha resaltado.

De esta manera, ha afirmado que la coalición soberanista quiere "vivir en un país decente" que es aquel en el que "con transparencia se debaten las cosas y se alcanzan acuerdos o no, pero lo que no vale es hacer ejercicios de funambilismo político parlamentario".

Según ha señalado, "más allá de las siglas políticas, nosotros no comulgamos con este estilo". "Un Gobierno en minoría no puede gobernar como si tuviera mayoría absoluta y los niveles de soberbia, de prepotencia que demuestran no van a ocultar que es un Gobierno débil y si quiere sacar leyes adelante tiene que acordar, debatir y pactar", ha concluido.