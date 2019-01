El regreso frustrado de Ortuño

Alfredo Ortuño deja el Albacete para jugar en el Extremadura cedido a final de temporada. Esto no dejaría de ser un movimiento más si no fuese porque el Cádiz intentó la llegada del futbolista hasta última hora para potenciar el ataque cadista.

El entorno del jugador reconocía los contactos , pero el acuerdo fue imposible. A pesar de la predisposición del futbolista por vestir de amarillo, no se pudieron cumplir los parámetros económicos que se establecían. Además, el Extremadura tiene poderío económico tras la venta de Gallego al Huesca.

Más allá de la negociación con el futbolista, su club, el Albacete no quería ceder al jugador a un rival directo por el ascenso. Algo que lo dificultaba todo un poco más. Una operación que era muy complicada y que finalmente no pudo cuajar. Cabe destacar que el Extremadura también tiene casi cerrada la cesión de Dani Romera por parte del Cádiz CF. SI todo es normal, Ortuño y Romera serán la dupla atacante del conjunto extremeño. No es probable que la llegada de Ortuño frene la de Romera, aunque el club cadista debe tiene la intención de buscar un delantero más. La llegada de Querol, que ya contaba Radio Cádiz, podría aliviar esa situación ya que el ex del Reus también puede jugar en punta.

Se intentó la llegada de Álex Alegría pero el Betis no parece dispuesto a cederlo al Cádiz. Además el Rayo tiene que fichar antes de dejarlo salir. Es una operación muy complicada, que estaba casi descartada, pero que si se acaba materializando, será sobre la campana del cierre del mercado.