'Escriba Lubna', nuevo nombre para 'Periodista Quesada Chacón'

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado la propuesta de 'Escriba Lubna' para ser el nuevo nombre de la calle 'Periodista Quesada Chacón' en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ha sido aprobada con los votos de PSOE, IU y Ganemos y será el nombre definitivo que se aprobará en la Junta de Gobierno Local.

En concreto, este era uno de los nombres propuestos por el Consejo del Movimiento Ciudadano. El cambio de nombre de esta calle no ha estado exento de controversia. Ya que primero se aprobó el nombre de 'La Letro', que finalmente fue retirado por las quejas de los vecinos de la calle que reunieron centenares de firmas apoyando este rechazo.

Su razón fundamental era que debía ser un nombre escrito "correctamente". De hecho, no descartaban que pudiera llamarse 'Electromecánica', nombre que no llegó a prosperar. Eduardo Molina es uno de los vecinos que impulsó la recogida de firmas para descartar el primer cambio de nombre. Ahora están satisfechos.

"Toda propuesta para cumplir con la Ley de Memoria Histórica nos parecía bien. Pero no un nombre mal escrito y mal sonante", ha explicado a Radio Córdoba. Sobre el nuevo nombre, Molina explica que "la verdad es que hasta que no vimos la propuesta no me preocupé de saber quien era. Pero cuando nos hemos informado y es un orgullo tener un nombre así para una calle en Córdoba".