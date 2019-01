Simón: "Queremos estar entre los dos primeros"

El Deportivo puede el sábado sumar por primera vez tres victorias consecutivas. Es el objetivo de los de Natxo González, que recibirán en Riazor el Tenerife. Tras ganar al Albacete y al Sporting y empezar la segunda vuelta con pleno de triunfos, otra victoria más permitiría al Dépor poder acercarse más al ascenso directo. “Queremos estar entre los dos primeros”, afirmó David Simón. El equipo herculino quiere dar un nuevo paso al frente después de la confirmada mejoría dada ante Albacete y Sporting.

“Parece que otra vez hemos cogido esa chispa, dado un paso adelante y ese es el camino. Ojala podamos conseguir unas cuantas victorias consecutivas”, explicó desde Abegondo el lateral canario. Simón pidió tranquilidad a los aficionados y cree que el triunfo a domicilio en Gijón puede permitir que los duelos de casa se afronten con la seguridad de que si se produce un tropiezo (como ante el Lugo), el equipo no se quede sin margen. “Ahora a seguir así con esa confianza que hemos vuelto a coger”, resaltó.

La confianza puede ser clave en el, probablemente, tramo más duro del campeonato. Tras Tenerife, el equipo viajará a Granada y se medirá al Nástic y al Málaga. “Para afrontar ese tramo tan duro”, explicó Simón, haber recuperado la mejor versión del Deportivo puede ser decisivo para poder salir bien parados del mes de febrero. “La segunda es muy larga. Hay que estar tranquilos .Ahora estamos bien posicionados”, añadió el defensa.

El del sábado ante el Tenerife no será un partido especial para David Simón. Toda su vida en Las Palmas, eterno rival del “Tete”, Simón ha roto con su pasado y no ve especial aliciente en enfrentarse al conjunto de la isla vecina. “Para mí es un partido más. Ante un rival muy difícil que se ha reforzado muy bien”, confesó. Recalca que la escuadra que entrena José Luis Oltra se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno y que buscarán mejorar sus números. “La primera vuelta no fue como se la esperaban ellos. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros”, comentó a los periodistas en Abegondo.

Por último David Simón habló del mercado de fichajes para el Dépor. Espera que los refuerzos puedan adaptarse cuanto antes y tiene claro que “si tiene que venir alguien a acogerlo como uno más y que nos ayude a conseguir el objetivo”. Sobre Carles Gil, que ya no acudió esta semana a entrenarse a Abegondo, Simón le desea la mayor de las suertes y afirma que “ no ha podido venir a despedirse”. El valenciano se despidió de sus compañeros mediante un mensaje.