El Pacte de Progrès está de subidón. Consideran que están recuperando la confianza de colectivos afines. A la espera de que el REB llegue a tiempo para la campaña, los progresistas saben mejor que nadie que las escasas alegrías que provocan las reconciliaciones hay que saborearlas mientras duren.

Todo empezó el sábado. Primer congreso de innovación educativa donde más de un centenar de colegios de Balears presentaban sus experiencias en este campo. Lleno hasta la bandera en el auditorio del Palacio de Congresos de Palma con 1.700 profesores. Va el conseller Martí March y les suelta a los docentes que el congreso era un reconocimiento a su trabajo, que sin ellos no hay nada que hacer en educación y que en Baleares no se adoctrina. Ovación cerrada con sonrisas y ánimos renovados en un colectivo tan castigado por Bauzá y sus mariachis como exigente y poco dado a las concesiones gratuitas. La revolución innovadora fue ver a un conseller que no sólo evita insultar a los profesores, sino que incluso les escucha.

El subidón progresista ha tenido su eclosión en lo que Leire Pajín llamaría una “coincidencia planetaria”: Balears líder en creación de empleo en 2018 y pionera en la eliminación de residuos y en la limitación de coches en Formentera. Todo el mismo día. Hasta los colectivos ecologistas, muy críticos con el actual Govern, aplauden una ley “de las más avanzadas de Europa” en el tratamiento de residuos. Un paso para la reconciliación en las urnas con un ojo ecologista puesto, eso sí, en la autopista y otros destrozos

A menudo las cosas son como parecen y la gente vota a partidos progresistas para que hagan cosas como la ley balear de residuos.

Negueruela dijo ayer en La Ventana de Baleares que no le preocupa la fragmentación de la izquierda sino que esté movilizada. Le faltó decir aquello de “si queréis más leyes como éstas, dadnos cuatro años más y las tendréis”. Se lo guarda para la campaña