Armengol sobre 'Poble Espanyol Apartments': "No siempre se puede llegar a todos los casos"

El Govern dice que no se puede llegar a todo y que los funcionarios hacen bien su trabajo. La presidenta del Ejecutivo Autonómico, Francina Armengol, ha hablado hoy del caso 'Poble Espanyol Apartments' sin hacer nada de autocrítica pese a las evidencias de que en este caso se ha incumplido la ley y que la tarea de los inspectores ha quedado en entredicho.

Dice Armengol que ella no va a criticar el trabajo de los funcionarios que realizan su tarea con rigor y utilizando todo los medios que están a su alcance. Insiste Armengol en que no se puede llegar a todo.

La Federación de Vecinos en Palma habla de "indignación" y ve en este hecho una evidencia más de que el Govern no quiere investigar este asunto.

Dice además que ha quedado patente la falta de coordinación entre Ayuntamiento y Ejecutivo autonómico.

Los vecinos ya avanzan que estudiarán la viabilidad de pedir la reapertura de este expediente que se ha caracterizado por la falta de transparencia.

A la Federación de Vecinos de Palma han llegado seis denuncias para presentarlas en su nombre y de manera anónima. Una de ellas es en la zona de Escuela Graduada que ya la han tramitado ante el Govern. Dice su presidente Joan Forteza que es un caso que se gestiona a través de particulares y agencias inmobiliarias. Turismo ni ha visitado, asegura, esta vivienda y les ha argumentado que no es comercializa en páginas y que no van a hacer nada. Insiste en que falta voluntad por hacer cumplir la ley.

La diputada de Podem, Laura Camargo, ha podido acceder a la documentación y al expediente de este caso. Dice que queda demostrado que los inspectores fueron, no pudieron hablar con nadie y archivaron el caso.

Asegura que se está aplicando una norma sin dar ningún tipo de explicación. Cree que tratándose de una ley tan importante como la de la regulación del alquiler turístico, debería haber mucha más transparencia.

Explica Camargo que la documentación a la que ella ha accedido pidiendo amparo al presidente del Parlament está calificada como de visibilidad restringida por lo que no es accesible más que para los diputados y no se le puede dar difusión en los medios. Dice Camargo tener la sensación de que únicamente la ley está sirviendo para perseguir a las grandes empresas pero no a los particulares. La sensación, insiste, es que no se persigue a los pequeños propietarios.

Una voz más, en el PP, su presidente, Biel Company, explica que es un ejemplo de que en esta legislatura, dice, se han aprobado leyes que luego no se cumplen.