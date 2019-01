Adri Hernández: "Mi idea es no salir de aquí, pero no depende de mí"

El Atlético Baleares sigue sorprendiendo, jornada tras jornada, por los buenos números que arroja.

Los mallorquines han logrado 11 victorias en 22 jornadas, y demuestran así por qué están en la tercera posición, a tres puntos del Villarreal B que es el líder.

Otro de los detalles importantes de este equipo es que los jugadores que salen del banquillo, como es el caso de Hugo Díaz o Adrián Hernández aportan goles y suman en esta plantilla dirigida por Manix Mandiola

Adri Hernández, ha comentado en Ser Deportivos que la competición está muy competida y que son unos privilegiados por estar terceros en la clasificación. El canario destaca el buen trabajo que se hace en Son Malferit: "Yo firmaría ganar en casa e ir sacando puntos fuera, pero hay que mejorar los partidos de visitante porque no vamos a ganar todos los partidos en casa, es improbable".

La buena marcha del equipo hace que sea difícil entrar en el once inicial, por la efectividad de sus atacantes, por lo que Hernández entiende su actual rol con los blanquiazules. "No es que no esté contento, me ha mermado la lesión. Estoy muy tranquilo porque mi oportunidad llegará".

Sin embargo, entiende que se haya hablado de una posible salida suya en el mercado de invierno, pero él lo tiene claro: "Es una situación nueva para mí, porque donde he estado he jugado. Mi idea es no salir de aquí, aunque no depende de mí. Yo aquí me siento muy bien" explica el grancanario.

Adrián Hernández ha dado el visto bueno a los refuerzos del equipo en el mercado de invierno. "Hemos tenido gente lesionada y sancionada que ha afectado a la convocatoria, todos los refuerzos vienen bien. Hay gente como Kike, que siempre ha sido extremo, tiene que jugar de lateral derecho".

Por último, respecto al partido del fin de semana contra el CESabadell, este domingo, a las 12h en la Nova Creu Alta, el delantero del Atlético Baleares tiene claro que "no nos va a regalar nada porque tienen una situación complicada con el cese de su entrenador. Es el único equipo que nos ganó aquí en casa".