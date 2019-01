Eulis Báez: "Tenemos que hacer todo lo posible por hacernos fuertes en casa"

“Es difícil, porque aunque utilices los partidos de Euroliga de ‘entrenamiento’, sigue siendo un partido de Euroliga, con mucha exigencia. El esfuerzo físico lo vas a hacer sí o sí. En la parte mental no debería afectarnos mucho y creo que es la parte que debemos mejorar, saber que en menos de 48 horas tenemos otro partido y recuperarnos mentalmente. Puede ser que nos repercuta un poco físicamente pero como jugadores tenemos que aprender a hacerlo: jugar al máximo nivel y, en dos días, estar otra vez a tope y jugar al máximo nivel. Puede ser que nos desgaste, pero tenemos que concentrarnos en hacerlo bien”.

“Eso puede afectar en momentos claves de los partidos, puede que te entren un poco de nervios y no saber cómo salir hacia adelante en esas situaciones. Pero en lo que se refiere al día a día, se está trabajando bien. Los nervios salen pocos, no creo que estemos nerviosos. Estamos en una dinámica negativa y a veces me preocupa porque parece que te acostumbras y eso no es bueno. Hay que saber salir de esas dinámicas. En eso estamos: en sacar partidos adelante, en aprender a ganarlos. En todos los partidos estamos compitiendo y luego nos desaparecemos”.

“El único que te puede ayudar a meterla por la canasta eres tú. Nadie me va ayudar a que la meta. Es un tema individual. El entrenador nos pone en las situaciones que cree correctas para tener acierto, y ahí debemos mejorar los jugadores para tener acierto. Nadie quiere fallar, cuando tiras a canasta piensas que vas a anotar”.

“No podemos estar pensando en competir para salvarnos. No. Tenemos que competir para ser lo mejor posible. Si en algún momento nuestro trabajo nos lleva a estar últimos es donde nos merecemos estar. Pero debemos estar siempre pensando hacia arriba. Tenemos que pensar en mejorar”.

“Tenemos una táctica, claro, pero cuando un jugador rival tiene un gran nivel de acierto, a veces pasa. Los jugadores tienen más talento que tú y te ganan. Tenemos que aprender a suplir esos problemas. Saber cómo pararles, especialmente en decisiones nuestras como jugadores”.