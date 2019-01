Un coro de mayores con Alzheimer emociona en las Redes

El regreso de 'Got Talent' a la parrilla de Telecinco este lunes estuvo marcado por la emotiva actuación del 'Coro de les veus de la memoria', un grupo formado por personas de entre 50 y 90 años diagnosticados con Alzheimer. Su objetivo era "mostrar a todo el mundo el poder que tiene la música a pesar de esta enfermedad" y terminaron emocionando hasta las lágrimas a público, jurado y regidores del equipo del programa.

Real Madrid y Montakit Fuenlabrada se enfrentaron este domingo en el Wizink Center de la capital en un partido que los de Pablo Laso se llevaron por diez puntos (89-79). Durante el primer cuarto, Pablo Laso veía que la cosa iba mal, así que, en un tiempo muerto, decidió abroncar a sus jugadores, a los que pidió más movimiento y dejó una frase final que ha sorprendido a muchos en las redes sociales:

El papa Francisco se ha caracterizado por ser muy moderno, para lo que suele ser un papa. Pero en esta ocasión ha sorprendido con este mensaje: “Sí, María es la mujer que más ha influido en la historia. Aun sin redes sociales fue la primera “influencer”, la “influencer” de Dios”.

El estreno del biopic de Queen “Bohemian Rhapsody” ha hecho que una nueva generación descubra el talento de la banda de Freddie Mercury y que los más nostálgicos vuelvan a avivar su pasión por sus canciones. Entre toda esta legión de fans, desde hace unos días se ha viralizado un divertido vídeo en el que vemos a un grupo de monjas golpeando las mesas a ritmo de 'We Will Rock You' y terminan dándolo todo cantando y bailando la canción, con "air guitar" incluido en el solo.

Daniel Harris, usuario de Facebook, compartía esta misma semana un "simple truco" para eliminar el hielo del parabrisas. Coger una bolsa llena de agua y pasarla por el cristal. Este simple truco para eliminar el hielo del parabrisas del coche está triunfando, pero no es correcto.