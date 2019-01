Gutiérrez Luna: El problema no está en los juzgados sino en el órgano que enjuicia, en la Sección de la Audiencia en Algeciras

De un tiempo a esta parte venimos observando, de manera especial quienes trabajamos en los medios de comunicación, que no hay día en el que no nos encontremos con alguna operación policial de gran calado en la lucha contra el narcotráfico. Se cuentan por cientos los detenidos y los ingresos en prisión. Todo esto conlleva un colapso en los juzgados, como muy bien se ha encargado de recordar esta mañana en nuestros infomativos, Francisco Mena, presidente de la Federacioçon de Coordinasdoras Contra la Droga, "se está produciendo un cuello de botella ante el importante número de detenciones que se están llevando a cabo, relacionadas todas con el narcotráfico".

Por ello hemos invitado a Hoy por Hoy Campo de Gibraltar al Magistrado Juez Manuel Gutiérrez Luna presidente de la sección de la Audiencia en Algeciras que nos ha adelantado una buena noticia, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la quinta plaza de Magistrado para la Sección de la Audiencia, lo que va a permitir que a lo largo del mes de marzo se pueda incorporar un nuevo juez a este órgano, algo que podrá agilizar los casos que se ven en esta sala. Aunque el propio Magistrado incide en la necesidad de que sean 6 los Magistrados y se puedan crear dos secciones, una de lo social y otra de lo penal. "Este año se cumplen 20 desde la creación de la Sección de la Audiencia en Algeciras y hoy estamos exactamente igual que hace 20 años con los mismos medios y el mismo personal lo que hace imposible sobrellevar la carga de trabajo".

Gutiérrez Luna se ha referido a lo denunciado por Francisco Mena, sobre el cuello de botella que la falta de jueces y juzgados está generando tras las importantes operaciones policiales contra el narcotráfico que se están desarrollando en el Campo de Gibraltar. "Es cierto lo que dice Francisco Mena, hay muchísimas operaciones policiales, se dan número de detenidos, las causas son de mínimo 15 detenidos. Se ofrecen muchas cifras pero nadie se preocupa de cuantas de esas personas son condenadas. Yo calculo que un 40 %. Porque cuando se llega al juicio no basta con decir he detenido a 200 o a 500, si esas investigaciones no se han hecho bien" terminan libres. Reconoce que se están dando medios a la policía pero piensa que además hay que facilitar personal especializado para la realización de las investigaciones "porque de lo contrario de los 200 detenidos se quedan en menos de la mitad". Gutiérrez Luna ha puesto un ejemplo claro: en 2018, de 16 juicios celebrados por blanqueo de capitales en la Sección de la Audiencia de Algeciras, solo dos acabaron con sentencias condenatorias.

Gutiérrez Luna ha explicado con ejemplos como actúan las mafias que se han convertido en grandes conocedoras "de los cambios en las leyes y nuevas normativas que van saliendo".