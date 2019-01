Miguel Millana: "La diferencia entre Madrid y Alicante es la actitud de quienes se presentaron a las primarias"

En el PSOE, la elección de Francesc Sanguino como candidato a la alcaldía ha provocado comparaciones con la situación de Alicante con la de Madrid, donde sí van a celebrarse primarias a pesar de la designación de otro independiente, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, como alcaldable.

Según el secretario general local del PSOE en Alicante, Miguel Millana, la diferencia entre lo sucedido en ambas ciudades está en "la actitud de quienes se presentaron a las primarias" en Alicante.

En Hoy por Hoy Alicante, Millana ha reconocido que la forma en la que se ha elegido a Sanguino "no ha sido la ideal" porque se deberían haber celebrado primarias. No obstante, defiende la decisión de suspenderlas porque "no aportaban nada positivo al proceso" en ese momento dada la actitud de las personas que competían, en alusión a la portavoz municipal, Eva Montesinos, y al sanchista José Asensi.

Preguntado por la posibilidad de replantearse la decisión, asegura Millana que recuperar las primarias ya no es una opción. "Esa etapa ya se quemó", afirma, y ahora toca centrarse en elaborar la lista municipal, que según se recoge en los estatutos, será abierta, por lo que "cada militante puede presentarse" y los más votados serán los que finalmente estén. Por eso, Sanguino tendrá que "trabajar ahora la afinidad con los militantes".

También se ha referido Millana a la 'pelea' por la innovación tecnológica en Alicante; "un debate absurdo de protagonismos insensatos". Por ello, pide seriedad al alcalde Luis Barcala con su idea de 'Alicante Futura' y reitera que se trata de "hablar de realidades y no de palabras".