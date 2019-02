El alcalde de Valladolid protagonista del pleno del Ayuntamiento de Zamora

El pleno ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Zamora, que no tenía asuntos de enjundia en el orden del día, cedió protagonismo a polémicas ajenas que encendieron el debate. La corporación aprobó, a instancias de Ciudadanos que sumó los votos del Partido Popular y de la concejala no adscrita, una moción de reprobación al alcalde de Valladolid Oscar Puente, Portavoz Federal del PSOE, por defender que Valladolid tenía que convertirse en polo de atracción de inversiones.

Esa moción fue arrojada en el debate plenario a la cara del socialista Antidio Fagúndez, que fue preguntado por el mismo asunto horas después del controvertido pronunciamiento de Oscar Puente el mes pasado y que, al contrario de lo que hicieron los socialistas de otras provincias que reprobaron el discurso de su compañero de partido, Fagúndez lo apoyó públicamente diciendo que él haría lo mismo.

Para la oposición las palabras de Puente, defendidas por Fagúndez, vulneran los principios de cohesión y lealtad territorial porque suponen priorizar inversiones en determinados territorios en detrimento de otros menos desarrollados. A partir de ahí los reproches fueron para Fagúndez, a quien se afeó también la deslealtad con sus socios de gobierno de Izquierda Unida.

El más duro fue el portavoz de Ciudadanos, Francisco Requejo, que terminó acusando a Fagúndez de querer quitarle a Francisco Guarido la alcaldía, a lo que el alcalde terció respondiendo que la alcaldía no es de nadie.

La réplica, del socialista terminó de elevar el tono de la sesión, que acusó a los grupos de usar la moción de reprobación a Oscar Puente como una treta para terminar atacándole a él.

Fue lo más destacado de una sesión en la que no salieron adelante las mociones del PP a favor de la caza y los toros que está presentando en todas las instituciones. Ciudadanos s se abstuvo en ambas y la concejala no adscrita Cruz Lucas apoyó la de defensa de la caza, pero no la moción del PP a favor de la tauromaquia.