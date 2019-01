El analfabetismo en Derecho

Hace unas semanas tuvimos la suerte de acudir al Teatro Principal a la representación de José Sacristán de la adaptación de la obra de Miguel Delibes Señora de rojo sobre fondo gris, esa magnífica obra autobiográfica en la que su autor se muestra abatido ante la desaparición de su esposa. Ella es un ser lleno de bondades que es capaz de corregir los defectos innatos de su marido, ella dominaba todas las facetas de administración, relaciones públicas y domésticas, ella declinaba la apariencia de autoridad, pero sabía ejercerla, en definitiva, una inversión de papeles en toda regla y con toda naturalidad. Este genial Delibes que me trae a la memoria otras de sus obras, El hereje, en la Castilla del siglo XVI, con su protagonista Cipriano, que representa la libertad de pensamiento y la independencia intelectual en una época en la que se vuelve atrás, en la que el analfabetismo se hacía “deseable y honroso” y de ahí a cuestionarme:

¿Qué nos diría este magnífico autor vallisoletano de esta tendencia nueva en un volver atrás, ignorando la violencia de género y despreciando el feminismo?

Quizás este escritor discreto, humanista, sobrio y cristiano confeso nos contestaría que también los escribas acusaron a Jesús de llevar dentro al demonio (Marcos 3,22) y Él tuvo que defenderse de semejante contradicción.

Y es que no sé qué tiene el Derecho que todo el mundo cree que sabe sin haber leído doctrina, ni haber pisado un juzgado, ni cursar asignatura alguna. Últimamente se opina con contundencia sobre presunción de inocencia, carga de la prueba o asimetría en las penas para mujeres y hombres. Y así se leen las cosas que se leen y se oye lo que se oye. Sin ir más lejos, hace poco en una cena, y no es la primera vez, se afirmaba rotundamente que el delito de mentir estaba así tipificado en el Código Penal y aclarar un poco semejante afirmación fue casi un imposible. Supongo que detrás estaba el reproche moral y cansino de las supuestas denuncias falsas, de las mujeres y en violencia de género claro, porque en otros delitos, por lo visto, no existen.

Será que hemos vuelto a la primera mitad del siglo XVI y que el analfabetismo vuelve a ser deseable y hasta honroso, muy efectivo caldo de cultivo de fines manipuladores.

MARÍA DEL CARMEN PERAL Licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén y Doctora en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, en el programa de Derecho Penal y Política Criminal, por la tesis doctoral “La Práctica Judicial en los Delitos de Malos Tratos. Patria Potestad, Guarda y Custodia y Régimen de Visitas”. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén desde 1994. Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Experta universitaria en Igualdad de Oportunidades por la UNED. Premio Internacional de Investigación Victoria Kent (XXVIII edición), Premio de Investigación en Políticas de Igualdad Carmen de Michelena (XII edición) y 2º Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) a Tesis Doctorales sobre violencia contra la mujer por la tesis “La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas”, todos ellos en 2018. Autora de varias publicaciones: Libros: Madres maltratadas: Violencia vicaria a través de hijas e hijos (Referencia a las medidas civiles acordadas sobre patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas en Juzgados y Tribunales de España y Andalucía); Universidad de Málaga. UMA Editorial. Colección Atenea-Estudios de Género; Málaga; 2018; ISBN: 978-84-17449-20-9; El fenómeno de la violencia de género a través d las hijas e hijos de madres maltratadas. Editorial: Diputación Provincial de Jaén, Jaén 2018. ISBN: 978-84-09-01570-2 y la tesis doctoral La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas. Universidad de Granada, 2017. ISNB 9788491633983. Capítulos de libros: “El supremo interés del menor. Víctimas de violencia de género” en Cuestiones Penales. A propósito de la reforma penal de 2015. Dykinson, Madrid, 2016 y “La desprotección de las hijas e hijos víctimas de violencia de género tras el cese de la convivencia de los progenitores” en Justicia y Menores, 2018 (en prensa) y Artículos en Revistas Jurídicas como “Efectos de la privación de la patria potestad. Referencia al régimen de visitas, comunicaciones y estancias”. Revista Digital Familia y Sucesiones, núm. 19, julio 2017. Editorial jurídica Sepin y “Efectos de la privación de la patria potestad. Referencias al régimen de visitas”. Revista Actualidad Civil, Wolters Kluwer núm. julio-agosto 2017. Coordinadora y ponente en la V Jornada sobre la Justicia de la Universidad de Granada, “Mujer y Violencia”, Marzo 2018. Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Granada SEJ-599 Los nuevos retos del derecho en una sociedad globalizada. Derecho 3.0. Colaboradora, en la Revista Feminismo/s del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante, en la revisión y evaluación científica.