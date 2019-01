"Necesitamos positividad desde la grada"

Montakit Fuenlabrada (6-12) afronta este sábado (Fernando Martín, 20:30 horas) ante Movistar Estudiantes (7-11) uno de los partidos más importantes del año, ya que, con el inicio de la segunda vuelta, los encuentros contra los rivales por la permanencia valen más de una victoria puesto que se juega también el basket average particular (de dos ganaron los estudiantiles en el Wizink Center).

Con solo un trámite por pasar en Europa (en el que se luchará por no ser colista), el equipo solo piensa en este partido y el encargado de dar la cara ha sido el capitán, Marko Popovic. “Estamos en la zona peligrosa y nos toca jugar mejor porque queremos salir de ahí”, reconocida el croata.

“Tenemos un partido que sabemos que es especial para nuestra afición, pero no necesitamos meternos más presión. Pienso que somos capaces de mejorar y mirar un poco más arriba, tenemos calidad, pero hay que mostrarlo con esfuerzo y ganas. A partir de ahí se puede construir toda la táctica”, asumía.

Por todo eso el de Zadar hace un llamamiento a la afición. “Los necesitamos más que nunca. Cuando estuve lesionado escuché pitos, muy merecidos, pero el sábado no puede ser. A mí no me va a afectar, ni a otros jugadores tampoco, pero a algunos compañeros sí puede afectarles”, resumía para terminar pidiendo su apoyo, “en los tres años anteriores que he estado aquí la afición siempre ha sido nuestra fuerza, siempre estuvimos juntos y ahora mismo los necesitamos más que nunca. Necesitamos positividad de la pista a la grada y de la grada a la pista. Así podemos ganar este partido y los siguientes”.

Sobre su estado físico (reaparecía hace unas jornadas tras una larga lesión) aseguraba que “cada día estoy mejor aunque sí que me falta aún ritmo”.