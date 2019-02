El mercado de fichajes invernal se cerró y el CD Tenerife hizo varios movimientos con el objetivo de mejorar el plantel del primer equipo. De tal manera, Víctor Moreno trajo cinco jugadores y realizó cuatro operaciones de salida. Intentó el director deportivo de la entidad blanquiazul la posibilidad de reforzar la delantera, toda vez que Nano quien pasó por el quirófano este jueves para ser intervenido de la hernia inglinal que padece, estará alrededor de cuatro semanas de baja. Pero los esfuerzos realizados no terminaron de cristalizar por lo que no se produjo ningún movimiento más tras la llegada de Isma López quien reforzará el lateral izquierdo.

Con todo esto, el Tenerife ha podido realizar estas operaciones gracias a la ampliación del capital en el fondo de incorporaciones producto de la operación que acabó con Brian Acosta en la Major League Soccer y que dejó un montante económico importante en las arcas blanquiazules.

De los cinco refuerzos llegados a la plantilla han sido Borja Lasso y Uros Racic los que han tenido mayor presencia en el equipo tinerfeño, mejorando notablemente la parcela de mediocampo y la mediapunta de los blanquiazules. No ha tenido tanto protagonismo Fernando Coniglio y no ha podido debutar Mauro Do Santos, que se recupera aún de su descompensación muscular en la rodilla.

Ultimo entreno con diecinueve convocados

La expedición blanquiazul partió hacia tierras gallegas a primera hora de la mañana vía Madrid para tomar tierra en el aeropuerto de La Coruña a media tarde y posteriormente ejercitarse en las instalaciones de Abegondo. Oltra desplazó a diecinueve jugadores incluyendo a los canteranos Borja y Javi Alonso.