Natxo esperará a Fede hasta el final.

Fede Cartabia fue esta semana el foco de atención en Abegondo. El atacante argentino acabó renqueante el duelo del Sporting y es duda para el partido del Tenerife. A pesar de no haberse entrenado ni jueves sin viernes con el grupo, su entrenador, Natxo González, no lo descarta para el tercer partido de la segunda vuelta. “Fede, como suele ocurrir, salió bastante castigado de El Molinón y le cuesta mucho recuperase de ese desgaste. Tiene una sobrecarga en isquios y aductores. Mañana veremos y decidiremos. No lo descartamos”, confesó su entrenador.

Es uno de los alicientes para el duelo del Tenerife. Dependiendo de cómo se encuentre en el test matinal, Natxo decidirá si lo incluye entre los citados. También influirá en la decisión que se tome con Nahuel Leiva. El extremo, que llega a la ciudad esta tarde, se probará el día del partido y tiene opciones de disputar sus primeros minutos como blanquiazul. “Nahuel la idea es que pueda estar disponible. De medio campo para arriba estamos bastante limitados.”, explica González.

Sobre el Tenerife, Natxo González considera que “Los fichajes le han dado un salto cualitativo muy interesante. Un equipo con un mediocampo que particularmente me gusta.”, resume. El Tenerife llega en línea ascendente a la ciudad herculina y José Luis Oltra volverá a reencontrarse con su antigua afición.

Natxo analiza el mercado

El Depor incorporó a Iñigo López y a Nahuel Leiva. “Es un jugador principalmente de banda. Con buen disparo a puerta que nos da más posibilidades para jugar con jugadores más abiertos”, afirmó el vasco.

“Contento con el mercado y con la plantilla que teníamos. A mí lo que más me quitaba el sueño es que viniera un equipo y te llevase a algún jugador importante. Como no ha sido así. Feliz y contento. Lanzo un mensaje de ánimo a esos aficionados que se han quedado algo decepcionados”, concluyó el entrenador del Deportivo.