Cordero: "La salida de Sory es un golpe duro y nos debilita"

El Elche C.F. no ha tenido más remedio que asumir la marcha de su delantero Sory Kaba, máximo goleador del equipo con 8 dianas, que tras pagar la cláusula de rescisión de 4 millones de euros se ha comprometido hasta 2023 con el Dijon francés que milita en la máxima categoría.

El director deportivo franjiverde, Jorge Cordero, ha reconocido que "es un golpe fuerte y ahora mismo nos debilita. Sory era nuestro máximo goleador y su salida sin duda nos deja tocados. Solo nos queda desearle mucha suerte y desde hoy mismo me pongo a trabajar para encontrar otro delantero. Es el segundo palo de la temporada. Al principio se nos fue el portero Unai Simón que regresó al Athlétic de Bilbao, y ahora nos quedamos sin Sory Kaba".

El Elche dispone de 30 días para firmar otro jugador y cuando se le preguntaba por Yacine, el goleador de 28 años del Melilla Segunda B, Cordero afirmaba que "saldrán diez o quince nombres, y entre ellos podría estar Yacine, pero aún no he tenido tiempo de hablar con nadie ni de negociar nada. No será fácil encontrar un futbolista que pueda rendir a un buen nivel y hacer goles".

Yacine tiene una cláusula de 300.000 euros y pagarla se antoja como la única opción para que pudiera salir del Melilla. Por otra parte, el Elche disputará un amistoso ante el equipo ruso del Zenit de San Petersburgo. Un partido atractivo que se jugará este sábado 2 de febrero a las 12.00 horas en el Martínez Valero. Un buen test que servirá para ver en acción a los últimos jugadores en llegar al conjunto franjiverde como Carlos Castro, Jesús Olmo y Alfred Planas.