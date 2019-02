Manix Mandiola nunca ha ganado al Sabadell

Tras ganar el fin de semana pasado en Son Malferit por 4 a 1 contra el Ejea, el Atlético Baleares tendrá que enfrentarse a un rival que el técnico blanquiazul no ha ganado nunca. Se trata del C.E. Sabadell, que viene de perder por goleada (5-1) ante el Barça B. A Manix Mandiola le queda alguna cuenta pendiente contra el equipo catalán: "Este partido es el más importante porque es el más inmediato. No recuerdo haber ganado nunca al Sabadell y ya va siendo hora.”

El reto de los mallorquines es intentar rascar algunos puntos fuera de casa para acercarse al primero de la clasificación. “Estar a 3 puntos del líder hace que desaparezcan prácticamente los problemas del año pasado, pero presión para nada. Somos los que somos. Lucharemos por ganar el domingo, me gustaría acabar como estamos, no tengo objetivo a largo plazo porque si se plantean vienen los problemas,” ha afirmado el técnico vasco.

Tras la primera vuelta, Mandiola se encontrará con un equipo casi nuevo después de la salida del ex entrenador Toni Seligrat: “Que perdieran contra el Barça B no implica nada. Han cambiado de entrenador y es un equipo diferente, con nuevo entrenador. Intentaremos imponer nuestro juego. Es un partido al 50%.”

Para esta jornada, hay algunas bajas importantes. Manix no podrá contar con Rovirola por molestias en el gemelo, Rubén y Pedro, por lesiones en el abductor, y Biel Guasp se está recuperando de un proceso gripal, por lo que es duda. Canario, a pesar de no estar al 100%, entrará en la lista de convocados.

Por su parte, las nuevas incorporaciones ya se han entrenado con el equipo, sin embargo, el técnico eibarrés no les asegura minutos en los próximos partidos: “Las nuevas incorporaciones acaban de llegar, tenemos que optimizarlos, hacerlos buenos. Los minutos que tengan irán en función de si se lo ganan o las necesidades de las bajas que haga que entren antes de lo pensado.”

No obstante, el mercado de invierno no le ha traído al vasco el lateral derecho que esperaba. “Tenemos tres laterales izquierdos y no tenemos ninguno derecho. Tendremos que adaptarnos. Mi labor es optimizar los fichajes,” ha asegurado Manix.