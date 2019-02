El Iberojet rompe su racha de tres victorias seguidas

Los dos equipos mostraban mucha precaución y respeto en las primera posesiones, con ataques muy elaborados que dejaban un 11 a 12 para los mallorquines en los primeros cinco minutos del periodo.

En el tramo final del cuarto el conjunto de Félix Alonso dio un paso al frente mejorando su intensidad defensiva y encontrando en la zona a un gran Fran Guerra que con 13 puntos en el periodo se mostraba imparable.

Los mallorquines dominaban y un triple de Kristaps Gluditis sobre la bocina dejaba un favorable 19 a 26 al final de los primeros diez minutos de partido. Segundo cuarto en juego y el buen momento del Iberojet Palma se mantenía. Álex Hernández mostraba un excelente nivel de juego y controlaba el tempo del partido para mantener arriba a su equipo llegando a colocarse a 10 puntos (25-35) gracias a un triple de Kristaps Gluditis a falta de poco más de seis minutos para el descanso. Momento delicado para un Iberojet Palma que se quedaba por unos instantes sin ideas en ataque y no lograba encontrar el acierto, cosa que los vallisoletanos aprovechaban para acercarse peligrosamente en el marcador obligando a Félix Alonso a pedir tiempo muerto a falta de 1:37 para el descanso con un ajustado 34 a 38. El tiempo muerto surgió efecto y los mallorquines reaccionaron para irse al descanso por arriba y con una ventaja de 7 puntos (35-42). La segunda mitad no podía empezar peor para el conjunto mallorquín, los de Félix Alonso a pesar de encontrar buenos tiros no lograban anotar y veían como un enchufado Carramimbre Valladolid salía a por todas para imponer un 9-0 de parcial en los primeros dos minutos que les colocaba 2 puntos arriba (44-42) y obligaba a Félix Alonso a pedir tiempo muerto. El equipo no supo reaccionar y se mantuvo varios minutos fuera del partido permitiendo que los locales siguieran aumentando su ventaja y

se colocaran por encima de los 10 puntos a falta de 3 minutos para le final del cuarto y obligando de nuevo a Félix Alonso a pedir tiempo muerto. Esto no podía continuar así y el equipo volvió al partido, a pesar de que el acierto no llegaba Álex Hernández y Kristaps Gluditis devolvían al equipo al partido con un resultado de 63 a 55 para los locales. Últimos diez minutos por jugar y el conjunto mallorquín lo intentaba pero siempre encontraba respuesta local. Los primeros minutos de cuarto el Carramimbre Valladolid aguantaba el tipo, pero el Iberojet Palma no se daba por vencido. Los de Félix ALonso luchaban hasta el final y poco a poco recotaban diferencias, pero el tiempo restante era demasiado poco y los mallorquines ponían fin a su buena racha cayendo por un resultado adverso de 80 a 76.