La Tercera, plagada de partidos 'trampa' este fin de semana

La jornada 25 en el Grupo XIII de Tercera División llega sin grandes enfrentamientos pero sí con partidos muy interesantes, de los denominados 'trampa' que se disputarán íntegramente en la jornada del domingo.

Uno de ellos se vivirá en el Rubial entre el Águilas y el Castillo de Huércal Overa. Los de Xavi Juliá, que no están atravesando un buen momento de forma, llegan a uno de los dos feudos invictos hasta la fecha ante un Águilas cargado de moral por sus últimos resultados. Pero cuidado, que no deja de ser un derbi comarcal en el que todo puede pasar. Será a las 17:00 horas y pese a que los almerienses acumulan tres derrotas seguidas, han conseguido puntuar en campos como el Mayayo o el Pitín. No se deben descuidar los aguileños si quieren entrar esta semana en play-off.

Otro de los enfrentamientos con mucho interés se verá en Las Tejeras, el otro feudo todavía inexpugnado por los visitantes. Los Garres reciben al Churra, que ha recuperado sus mejores sensaciones y quieren recortar diferencias con el líder, que se la jugará en Mazarrón. El equipo de Manu Martínez se ha mantenido en pie en casa contra Yeclano, Lorca Deportiva y Águilas pero lleva siete jornadas sin ganar. Una circunstancia a la que pueden agarrarse los de Adrián Hernández, que no gana a domicilio desde la jornada 17. Ambos equipos se citarán a las 17:00 horas.

El líder, por su parte, se desplaza para jugar ante un incómodo local como es el Mazarrón, pese a acumular tres duelos sin ganar en casa. Los de Juanjo Asensio han disputado fuera siete de sus últimos 11 partidos de liga, lo que, sin duda, ha lastrado sus aspiraciones al play-off y quieren recuperarlas a costa de los de Sandroni, que pese a ganar en sólo uno de sus últimos cuatro desplazamientos, siguen siendo el mejor visitante del grupo. El encuentro será a las 16:30.

Y otro encuentro con interés tendrá lugar en el Camino Curtis de Mula entre el Muleño y el Olímpico de Totana. Los locales tratarán de evitar que la clasificación se parta literalmente por la mitad porque actualmente son tres los puntos que separan al conjunto de Julio Cardozo, en la decimo segunda plaza, del de Víctor Pagán, undécimo. Una victoria visitante crearía un abismo difícil de recuperar teniendo en cuenta la tremenda igualdad que vive el grupo y sobre todo la clase media de la tabla. Los de Mula sólo han perdido una vez en casa esta temporada. No lo pondrán fácil a los totaneros que podrían verse descolgados definitivamente de la lucha por el play-off, del que ya distan a diez puntos. El partido comenzará a las 16:30.

En la zona baja, el centro de atención estará en el José Barnés en el duelo de necesidades entre el CAP Ciudad y el Estudiantes. Ambos conjuntos, que en las últimas semanas han obtenido resultados muy positivos, se medirán entre sí por sacar la cabeza del pozo los murcianos y por acercarse al borde del mismo el filial vinícola. El empate en La Constitución de los rojinegros ha cargado de moral a los de Kike Mateo que ya venció al Olímpico en su último duelo en casa. Enfrente, el Estudiantes, que ha renovado ilusiones con las dos últimas victorias como local ante el Los Garres y UCAM B nada menos. Aunque le queda por mejorar la faceta de visitante. Ambos se verán las caras a las 16:30 de la tarde.

La jornada completa llega así:

11:30 Minerva - Mar Menor

12:00 Lorca FC - La Unión Atlético

12:00 Algar - Lorca Deportiva

16:30 Real Murcia B - Minera

16:30 Muleño - Olimpico de Totana

16:30 Mazarrón - Yeclano Deportivo

16:30 CAP Ciudad de Murcia - Estudiantes

16:30 UCAM Murcia B - CD Cieza

16:30 Cartagena B - Atlético Pulpileño

17:00 Águilas - El Castillo

17:00 Los Garres - Churra