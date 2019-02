Valdeolmillos explica la salida de Jorge Gutierrez y pide paciencia con Maiza

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido en Illunbe para hablar de la salida del base mexicano Jorge Gutierrez entre semana, en la previa al importante partido en Burgos (domingo, 17 horas).

-Salida de Jorge Gutiérrez: “Esto es business. El último día no juega, no voy con la premeditación de que no juegue, y el tema no son minutos de juego. Jorge viene de apostar por él porque es un jugador que había estado conmigo siete años en la selección, y su trabajo está ahí. Pero viene con una lesión que es una limpieza de rodilla que le provoca una pérdida muscular y la realidad es que no está. La apuesta no daba resultados, no podemos seguir en esa situación, valora lo que necesitas y el club no sale perdiendo. Y he sido yo el que he hablado por honestidad con el jugador para hacer el menor agravio económico posible".

-Lesionado y bajo de moral. “Es el tema acompañado de que cuando no está bien no piensa en baloncesto porque estaba frustrado. Ha intentado mucho y no puede. En este momento su cabeza tampoco estaba en el mejor momento cómo es el de la dirección de juego”.

-Precaución con Gaizka Maiza. “La solución es la que tenemos ahora mismo. No estoy descontento con él. A mi estas cosas me preocupan. Porque es un jugador que lo ha hecho bien en LEB, porque seis equipos de esa categoría para firmarlo. Pero ahora de la noche a la mañana entra en un equipo acb con una responsabilidad importante. Todo tiene un proceso en la vida y tendrá mejores o peores partidos, y tendrá su tiempo como se le ha dado a todo jugador. Silueta valoración no es por esta temporada. Él es consciente de que es una oportunidad y cuando ha salido ha respondido, pero importante que le protejamos todos”.

-Posible fichaje. “Si que se está viendo algo, porque en el momento que le das la baja a Jorge Gutiérrrez los que te llaman, y hablaba con la directiva de si llega alguien que pueda tener impacto en el equipo. Así se lo he expresado. Si llega un jugador que pueda abrirnos en el campo pues sería bueno. Algo que nos daría equilibrio de juego y se irá viendo pero no hay urgencia. Que venga un buen jugador y que no sean jugadores en etapa final para demostrar y sea trampolín. Que sea un jugador que se involucre en la dinámica del equipo”.

-Unión contra Burgos. “El equipo está unido y no se que pasará en Burgos pero solo puedo felicitar a mis jugadores de la capacidad de trabajo. Se que no les puedo pedir mucho más. Así que a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Es una situación es dura pero el día a día es bueno”.

-Cambio en la directiva. “Por lo que a mí me cuentan, no. Lo están llevando de forma coherente. Él he tenido la oportunidad de hablar con nekane y ayer con nacho largo y tendido. Tienen las cosas claras y son perdona responsables, y la estructura es muy montada. No creo que haya esta temporada haya muchos cambios y la idea es que el club pueda salir de esta situación tan complicada”.